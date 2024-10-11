В Украине ожидаются заморозки на две ночи подряд: какие области пострадают

В ближайшие две ночи в Украине ожидаются заморозки, которые затронут несколько западных областей страны. По данным Украинского гидрометцентра, температура на поверхности почвы может опуститься до 0°...-3° в Волынской, Ровенской и Львовской областях уже в ночь на 12 октября.

Ночные заморозки в Украине

Синоптики также предупреждают, что в ночь на 13 октября заморозки в тех же пределах вероятны и в других западных регионах, включая Тернопольскую и Ивано-Франковскую области. Из-за этих погодных условий объявлен I уровень опасности, а в некоторых местах даже II уровень, что означает повышенный риск для сельского хозяйства и растений.





Однако, несмотря на предстоящие заморозки, прогноз на зиму в Украине сулит более мягкие условия. Климатолог Вера Балабух сообщила, что в Атлантике формируется антициклон, который может принести в страну более теплый воздух из субтропиков. Это означает, что средняя температура зимой может быть на 1-2 градуса выше обычного уровня, с колебаниями от +5 до -5 градусов.

Хотя зима в целом будет мягкой, специалисты не исключают кратковременных, но интенсивных холодных периодов. По предварительным данным, эти холодные всплески будут недолгими, и в целом нас ожидает относительно теплая зима, похожая на прошлогоднюю.

Ранее “Комментарии” писали, что из урагана четвертой категории в Атлантическом океане образовался внетропический циклон Kirk, который сейчас направляется к европейскому побережью. По прогнозам синоптиков, он должен достичь Франции уже 9 октября. Возникает вопрос — окажет ли он влияние на погоду в Украине.