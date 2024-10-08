Синоптики дали прогноз: какой будет зима в Украине в этом году

Зима 2024 в Украине, по предварительным прогнозам, обещает быть мягкой, с преобладанием теплых дней, хотя возможны и кратковременные периоды холодов. Такую информацию во время брифинга озвучила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Наталья Птуха: Нынешняя зима может быть мягче предыдущих

По словам Птухи, точный прогноз по зиме еще не составлен, однако уже можно делать определенные выводы на основе осенних тенденций.

"О зиме, к сожалению, пока говорить рано. Пока мы можем говорить только о тенденциях осени", — отметила она.

Представитель Укргидрометцентра пояснила, что, вероятно, зима 2024 года не будет суровой, и большинство дней будут теплыми.

"По зиме, пока тенденции такие же, как раньше озвучивали, — что все больше периодов с теплыми днями и все меньше периодов с холодными днями. Но, как всегда, мы не исключаем возможностей, и они, конечно, могут быть — это заливы холода , заливы арктического воздуха. Просто их продолжительность, все же, надеемся, учитывая последние месяцы (когда у нас каждый месяц температура выше климатической нормы была, и такая тенденция уже много лет сохраняется), что все же в этом году зима не будет суровой, а более мягкой", — отметила спикер Укргидрометцентра.

В то же время, она добавила, что хотя продолжительность холодных периодов, скорее всего, будет короче, украинцам стоит быть готовыми к любым погодным условиям.

Несмотря на оптимистический прогноз специалисты Укргидрометцентра советуют не расслабляться и готовиться к холодам.

"Нужно быть готовыми к любым проявлениям погоды. У нас — сезонная страна, такое расположение, что могут проявляться как теплые периоды, так и холодные. Теплых становится все больше", — отметила Наталья Птуха.