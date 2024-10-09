Циклон Kirk движется к Европе: как это повлияет на погоду в Украине

Из урагана четвертой категории в Атлантическом океане образовался внетропический циклон Kirk, который сейчас направляется к европейскому побережью. По прогнозам синоптиков, он должен достичь Франции уже 9 октября. Возникает вопрос — окажет ли он влияние на погоду в Украине.

К Европе приближается циклон. Фото РБК

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, этот циклон не окажет прямого воздействия на нашу страну. Синоптик Наталья Птуха объяснила, что к моменту, когда Kirk достигнет Европы, его мощь значительно ослабнет.

"Фронт будет проходить через территорию Украины. Но сказать, что это прям вот этот циклон, то не совсем. У нас будет просто атмосферный фронт проходить", — рассказала Птуха журналистами УНИАН

Она также добавила, что в результате этого ослабления, на Украину дойдет лишь атмосферный фронт — не сам циклон, а его отголоски.

Кроме того, по словам Птухи, циклон Kirk изменит барическое поле над Европой, что приведет к снижению давления и формированию новых погодных условий. Однако для Украины это не будет иметь значительных последствий.

“Но в пятницу на территорию Украины поступит уже только атмосферный фронт. А сами центры циклонов сместятся на север Европы вообще. А над Европой уже вообще там будет на пятницу поле повышенного давления, в центральной Европе. А над Атлантикой — новый циклон", — рассказала Птуха.

Читайте також на портале “Комментарии” — Зима 2024 в Украине, по предварительным прогнозам, обещает быть мягкой, с преобладанием теплых дней, хотя возможны и кратковременные периоды холодов. Такую информацию во время брифинга озвучила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.