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Циклон Kirk движется к Европе: как это повлияет на погоду в Украине

Отголоски урагана: как циклон Kirk повлияет на погоду в Украине

сегодня, 15:36
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Черновалова Кристина

Из урагана четвертой категории в Атлантическом океане образовался внетропический циклон Kirk, который сейчас направляется к европейскому побережью. По прогнозам синоптиков, он должен достичь Франции уже 9 октября. Возникает вопрос — окажет ли он влияние на погоду в Украине.

Циклон Kirk движется к Европе: как это повлияет на погоду в Украине

К Европе приближается циклон. Фото РБК

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, этот циклон не окажет прямого воздействия на нашу страну. Синоптик Наталья Птуха объяснила, что к моменту, когда Kirk достигнет Европы, его мощь значительно ослабнет. 

"Фронт будет проходить через территорию Украины. Но сказать, что это прям вот этот циклон, то не совсем. У нас будет просто атмосферный фронт проходить", — рассказала Птуха журналистами УНИАН

Она также добавила, что в результате этого ослабления, на Украину дойдет лишь атмосферный фронт — не сам циклон, а его отголоски. 

Кроме того, по словам Птухи, циклон Kirk изменит барическое поле над Европой, что приведет к снижению давления и формированию новых погодных условий. Однако для Украины это не будет иметь значительных последствий. 

“Но в пятницу на территорию Украины поступит уже только атмосферный фронт. А сами центры циклонов сместятся на север Европы вообще. А над Европой уже вообще там будет на пятницу поле повышенного давления, в центральной Европе. А над Атлантикой — новый циклон", — рассказала Птуха.

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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/na-evropu-nadvigaetsya-ciklon-kirk-sinoptik-soobshchila-kak-on-povliyaet-na-ukrainu-12782247.html?_gl=1*1f5tefm*_ga*MTUyODIzNTIxNC4xNzEwNzUyNDQx*_ga_238PLP1PQZ*MTcyODQ3NjA3OS4yNTkuMS4xNzI4NDc2NTg5LjYwLjAuMA..*_ga_P6EEJX21
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