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В Украине ожидаются заморозки

Отметки от 0 до -5 мороза возможны в восточных областях Украины

сегодня, 09:07
Автор:

Елена Волкова

Невзирая на отметки в +25 градусов тепла днем, грядущей ночью в некоторых областях Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Украине ожидаются заморозки

Отметки от 0 до -5 мороза возможны в восточных областях. Однако уже с завтрашнего дня ожидается постепенное повышение температуры. 

Стоит отметить, что сегодня в Украине сохранится солнечная и теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра страны, практически во всех областях столбики термометров будут показывать от +23-ти до +25-ти градусов тепла.

Такие отметки будут в Киеве, во всех западных, южных и центральных областях. Прохладнее в этот день будет лишь в Сумах, Харькове, Полтаве, Донецке и Луганске, где прогнозируют +22... +24 тепла. 

Напомним, уровень Мирового океана, по данным NASA, продолжает стремительно расти - куда быстрее, чем ожидали ученые. Если же глобальное потепление будет прогрессировать в этом же темпе, все ледники Земли могут растаять минимум за 5000 лет. Ученые Science Insider показали, как будет выглядеть наша планета без ледников.


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