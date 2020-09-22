В Украине ожидаются заморозки

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Елена Волкова
Невзирая на отметки в +25 градусов тепла днем, грядущей ночью в некоторых областях Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отметки от 0 до -5 мороза возможны в восточных областях. Однако уже с завтрашнего дня ожидается постепенное повышение температуры.
Стоит отметить, что сегодня в Украине сохранится солнечная и теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра страны, практически во всех областях столбики термометров будут показывать от +23-ти до +25-ти градусов тепла.
Такие отметки будут в Киеве, во всех западных, южных и центральных областях. Прохладнее в этот день будет лишь в Сумах, Харькове, Полтаве, Донецке и Луганске, где прогнозируют +22... +24 тепла.
Напомним, уровень Мирового океана, по данным NASA, продолжает стремительно расти - куда быстрее, чем ожидали ученые. Если же глобальное потепление будет прогрессировать в этом же темпе, все ледники Земли могут растаять минимум за 5000 лет. Ученые Science Insider показали, как будет выглядеть наша планета без ледников.
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