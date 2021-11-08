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В Украине ожидается резкое похолодание: синоптики спрогнозировали морозы и мокрый снег

Ночью температура воздуха может упасть до 5 градусов мороза

сегодня, 15:31
Автор:

Елизавета Черных
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На этой неделе в Украину придут морозы. Синоптики прогнозируют падение температуры к -5 градусам, а также местами мокрый снег. Об этом сообщили в сюжете ТСН. 

В Украине ожидается резкое похолодание: синоптики спрогнозировали морозы и мокрый снег

В Украине ожидается резкое похолодание - фото из открытых источников

Отмечается, что в сторону нашей страны движется арктический холод с севера Европы, который украинцы смогут ощутить начиная со вторника, 9 ноября. В понедельник же, 8 ноября, столбики термометра еще продержатся в пределах +10 в восточной, западной и северной части Украины. 

Однако, по прогнозу синоптиков, за сутки температура резко упадет. Во вторник, 9 ноября, на востоке и юге страны до +7, а на западе и севере — ожидается около 3 градусов со знаком "+". Ночью температура воздуха может упасть до 5 градусов мороза. 

Дожди в начале недели ожидаются по всей стране. По словам синоптиков, они могут легко превратить в мокрый снег, в частности, в регионе Карпат. 

Отметим, что ранее синоптик рассказала, какие погодные изменения ждут Украину в ноябре. Наталья Голеня отметила, что начиная с понедельника, 8 ноября, в страну придет холодных воздух с северной части Европы и обрушится атмосферный фронт, который принесет дожди. Кроме того, 9-11 ноября возможен мокрый снег. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что 7 ноября метеорологическое агентство Китая сообщило о снежной метели и оранжевом уровне опасности для граждан Пекина и других регионов. В стране обеспокоены количеством заболевших гриппом и COVID-19, которое может вырасти из-за резкого похолодания. Из-за метели было нарушено движение общественного транспорта в городах на севере страны. Раньше снег выпадал здесь месяцем позже. Температура воздуха 7 ноября упала до рекордной отметки за последние десять лет. 


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/do-ukrayini-ruhayetsya-arktichne-povitrya-vnochi-budut-morozi-a-miscyami-lyapatime-mokriy-snig-1904044.html
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