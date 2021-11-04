Синоптик спрогнозировала дожди и мокрый снег в Украине: когда изменится погода

По словам замглавы отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, до конца этой недели в стране ожидаются теплые и влажные погодные условия, сопровождающиеся туманами. Об этом специалистам рассказала изданию "Факты".

Синоптик спрогнозировала дожди и мокрый снег в Украине - фото из открытых источников

Синоптик подчеркнула, что в пятницу, 5 ноября, и в субботу, 6 ноября, в стране прогнозируются дожди. В частности, осадков стоит ожидать жителям северных, центральных и западных регионов. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+8 градусов, а днем столбики термометров поднимутся к +10...+17 градусам.

В воскресенье, 7 ноября, на территории Украины преимущественно без осадков.

Начиная с понедельника, 8 ноября, в страну придет холодных воздух с северной части Европы и обрушится атмосферный фронт, который принесет дожди. Кроме того, 9-11 ноября возможен мокрый снег.

Со средины ноября, температура воздуха постепенно начнет падать, и ночью может достигать 6 градусов мороза. Днем температура будет колебаться в районе -3...+3 градусов.

Напомним, что синоптики рассказали, какую погоду ожидать украинцам в последний осенний месяц.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, в Колумбии в результате непогоды сошел оползень. Как стало известно, после сильных дождей в колумбийском городе Маллама, что в западной провинции Нарино, образовался оползень. Сообщается, что стихия уничтожила два здания. Из-за схода оползня, как минимум десять человек получили ранения различной степени тяжести. Судьба 15 человек остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести.

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