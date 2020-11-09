В Украине отменяют плановые операции и госпитализации, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины,замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о переходе на второй этап реагирования на COVID-19. С 9 ноября в украинских клиниках будут запрещены плановые операции и госпитализации.



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" С понедельника все плановые госпитализации запрещены, наши больницы принимают только ургентных больных и исключительно больных коронавирусом" , — подчеркнул Виктор Ляшко.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, второй этап реагирования предполагает около 70% заполненности коек фонда по всей стране. Также ориентировочное число больных с подтвержденными случаями коронавирусной инфекции составляет 8-10 тысяч.

Главный санврач также призвал общественность придерживаться всех карантинных правил, установленных правительством, дабы система здравоохранения Украины не потерпела кризис. По его словам, в ближайшее время Кабинет министров примет решение об ужесточении "карантина выходного дня".

Как сообщали "Комментарии" ранее, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о карантине выходного дня.

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