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В Украине отменяют плановые операции и госпитализации, - Ляшко

Украинские больницы будут принимать только ургентных больных и больных COVID-19

сегодня, 16:35
Автор:

Елизавета Черных

Главный санитарный врач Украины,замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о переходе на второй этап реагирования на COVID-19. С 9 ноября в украинских клиниках будут запрещены плановые операции и госпитализации. 

В Украине отменяют плановые операции и госпитализации, - Ляшко

ФОТО: LIGA

" С понедельника все плановые госпитализации запрещены, наши больницы принимают только ургентных больных и исключительно больных коронавирусом", — подчеркнул Виктор Ляшко. 

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, второй этап реагирования предполагает около 70% заполненности коек фонда по всей стране. Также ориентировочное число больных с подтвержденными случаями коронавирусной инфекции составляет 8-10 тысяч. 

Главный санврач также призвал общественность придерживаться всех карантинных правил, установленных правительством, дабы система здравоохранения Украины не потерпела кризис. По его словам, в ближайшее время Кабинет министров примет решение об ужесточении "карантина выходного дня".

Как сообщали "Комментарии" ранее, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов  рассказал о карантине выходного дня. 


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Источник: https://gordonua.com/
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