В Украине отменяют плановые операции и госпитализации, - Ляшко

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Елизавета Черных
Главный санитарный врач Украины,замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о переходе на второй этап реагирования на COVID-19. С 9 ноября в украинских клиниках будут запрещены плановые операции и госпитализации.
ФОТО: LIGA
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, второй этап реагирования предполагает около 70% заполненности коек фонда по всей стране. Также ориентировочное число больных с подтвержденными случаями коронавирусной инфекции составляет 8-10 тысяч.
Главный санврач также призвал общественность придерживаться всех карантинных правил, установленных правительством, дабы система здравоохранения Украины не потерпела кризис. По его словам, в ближайшее время Кабинет министров примет решение об ужесточении "карантина выходного дня".
Как сообщали "Комментарии" ранее, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о карантине выходного дня.
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