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В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких регионах резко ухудшится погода

Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, снегопады и вьюги

сегодня, 21:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Жителей нашей страны предупреждают о внезапном ухудшении погоды в воскресенье и понедельник, 6 и 7 февраля. Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра в социальных сетях.

В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких регионах резко ухудшится погода

В Украине ухудшится погода (фото из открытых источников)

Речь идет о штормовом предупреждении. По обнародованной информации, в конце выходного дня 6 февраля в Закарпатской области, в горах Карпат и в Прикарпатском регионе будут порывы урагана до 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. В понедельник, 7 февраля на западных территориях порывы урагана 15-20 м/с; в Карпатских горах 25 м/с, метели; в регионе Карпат и в Закарпатской области осадки в виде снега и мокрого снега. Штормовое предупреждение I уровня опасности, цвет желтый".

Синоптики отмечают, что текущая погода может привести к нарушениям расписания в транспортном сообщении на отдельных территориях дорог и на улицах.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптики рассказали, где на выходные испортится погода . На выходных в Украине ожидается снег, а также резкие перепады температуры. В воскресенье в большинстве Украины облачная погода без осадков. Снег ожидается на Западе в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой областях. Днем температура воздуха поднимется до 4, а на ночь упадет до -6 градусов. В восточных областях погода будет снеговой на протяжении всего дня. Днем ожидается потепление до 1, но к ночи температура снизится до -8. В северные, центральные и южные области в этот день будет идти снег. Днем температура воздуха ожидается от 2 до 4 градусов, а к ночи – до -3.


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Источник: https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/307934904699682
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