В Украине обновили деление на зоны карантина: Харьков «покраснел», Ивано-Франковск - отмена

В "красную" зону карантина в Украине добавилась еще одна область — Харьковская. Ограничения начнут действовать с воскресенья, 11 апреля 2021 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов сегодня, 9 апреля.

Карантин в Украине. Фото из открытых источников

Так, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Было решено с 11 апреля 2021 года установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса на территории Харьковской области. В регионе будут действовать самые строгие ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Тогда как Ивано-Франковскую область из "красной" зоны 10 апреля исключат.

Напомним, в Украине обновили показатели регионов по заболеваемости коронавирусом. Согласно информации Министерства здравоохранения, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог заболеваемости Covid-19.

В "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Отметим, что согласно данным Минздрава, в "красную" зону попадают регионы, где в течение трех дней превышены два или более показателя.

Позднее к "красной" зоне карантина в Украине добавились еще два региона — Запорожская и Хмельницкая области. Ограничения в них начали действовать с пятницы, 9 апреля.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал, планирует ли правительство вводить локдаун в Украине во всех регионах в ближайшее время. Об этом премьер-министр сказал на заседании Кабинета Министров Украины. Шмыгаль заметил, что если положительная динамика сохранится, то некоторые "красные" регионы снова могут вернуться к "оранжевой" зоне.

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