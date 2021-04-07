Еще две области в Украине попали в «красную" зону карантина

К "красной" зоне карантина в Украине добавились еще два региона — Запорожская и Хмельницкая области. Ограничения в них начнут действовать с пятницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов сегодня, 7 апреля.

Карантин в Украине. Фото из открытых источников

Так, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Было решено с 9 апреля 2021 года установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса на территории Запорожской и Хмельницкой областей. Поэтому в указанных регионах будут действовать самые строгие ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Напомним, в Украине обновили показатели регионов по заболеваемости коронавирусом. Согласно информации Министерства здравоохранения, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог заболеваемости Covid-19.

В "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Отметим, что согласно данным Минздрава, в "красную" зону попадают регионы, где в течение трех дней превышены два или более показателя.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал, планирует ли правительство вводить локдаун в Украине во всех регионах в ближайшее время. Об этом премьер-министр сказал на заседании Кабинета Министров Украины. Шмыгаль заметил, что если положительная динамика сохранится, то некоторые "красные" регионы снова могут вернуться к "оранжевой" зоне.

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