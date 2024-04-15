В Украине обнародован список каналов, распространяющих вражескую пропаганду в соцсети Х

Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) совместно с Кибердепартаментом Службы безопасности Украины представили актуальный перечень из 66 каналов, активно занимающихся распространением фейковых новостей и антиукраинской пропаганды.

Украинцам показали список каналов, наиболее распространяющих пропаганду

Опубликованный на официальном сайте ЦПИ , список имеет целью проинформировать граждан о потенциально опасных источниках информации в мессенджере Telegram.

По словам представителей ЦПИ, в списке преобладают каналы, напрямую связанные с российскими государственными медиа и высокопоставленными чиновниками этой страны. Среди наиболее известных – личные страницы Дмитрия Медведева, Владимира Путина, Владимира Соловьева, а также пропагандистские медиаресурсы, такие как RT, "ВЕСТИ", "РИА Новости" и официальные аккаунты Министерства иностранных дел России.

Центр также призывает граждан активно вовлекаться в процесс идентификации потенциально вредных аккаунтов.

“Если вам известны аккаунты в Х (Twitter), которые распространяют вражескую дезинформацию и которых нет в нашем списке, – пожалуйста, сообщайте нам по почте [email protected] . Список составлен, чтобы помочь пользователям соцсети Х избегать аккаунтов, являющихся инструментом распространения враждебной дезинформации и манипуляций", — говорится в сообщении.









Ранее представители Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова отмечают, что Telegram уже начал откликаться на жалобы украинского правительства и предпринимает определенные действия для маркировки контента, который считается вредным. Это может указывать на то, что полное ограничение доступа к платформе на территории Украины неизбежно, но критические каналы будут под специальным наблюдением.

Напомним, что Центр противодействия дезинформации и кибердепартамент СБУ создали список безопасных каналов получения информации, а также обнаружили сеть инструментов распространения вражеской дезинформации в Telegram. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает ЦПИ.