logo

BTC/USD

65972.80

ETH/USD

3238.11

LTC/USD

80.85

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украине обнародован список каналов, распространяющих вражескую пропаганду в соцсети Х
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине обнародован список каналов, распространяющих вражескую пропаганду в соцсети Х

Украинцам показали список каналов, наиболее распространяющих пропаганду

сегодня, 13:30
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) совместно с Кибердепартаментом Службы безопасности Украины представили актуальный перечень из 66 каналов, активно занимающихся распространением фейковых новостей и антиукраинской пропаганды.

В Украине обнародован список каналов, распространяющих вражескую пропаганду в соцсети Х

Украинцам показали список каналов, наиболее распространяющих пропаганду

Опубликованный на официальном сайте ЦПИ , список имеет целью проинформировать граждан о потенциально опасных источниках информации в мессенджере Telegram.

По словам представителей ЦПИ, в списке преобладают каналы, напрямую связанные с российскими государственными медиа и высокопоставленными чиновниками этой страны. Среди наиболее известных – личные страницы Дмитрия Медведева, Владимира Путина, Владимира Соловьева, а также пропагандистские медиаресурсы, такие как RT, "ВЕСТИ", "РИА Новости" и официальные аккаунты Министерства иностранных дел России.

Центр также призывает граждан активно вовлекаться в процесс идентификации потенциально вредных аккаунтов.

“Если вам известны аккаунты в Х (Twitter), которые распространяют вражескую дезинформацию и которых нет в нашем списке, – пожалуйста, сообщайте нам по почте [email protected]. Список составлен, чтобы помочь пользователям соцсети Х избегать аккаунтов, являющихся инструментом распространения враждебной дезинформации и манипуляций", — говорится в сообщении.

В Украине обнародован список каналов, распространяющих вражескую пропаганду в соцсети Х - фото 2

В Украине обнародован список каналов, распространяющих вражескую пропаганду в соцсети Х - фото 3

Ранее представители Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова отмечают, что Telegram уже начал откликаться на жалобы украинского правительства и предпринимает определенные действия для маркировки контента, который считается вредным. Это может указывать на то, что полное ограничение доступа к платформе на территории Украины неизбежно, но критические каналы будут под специальным наблюдением.

Напомним, что Центр противодействия дезинформации и кибердепартамент СБУ создали список безопасных каналов получения информации, а также обнаружили сеть инструментов распространения вражеской дезинформации в Telegram. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает ЦПИ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://cpd.gov.ua/reports/spysok-kanaliv-poshyrennya-vorozhoyi-propagandy-v-soczmerezhi-h/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости