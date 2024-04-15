В Украине обнародован список каналов, распространяющих вражескую пропаганду в соцсети Х

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Черновалова Кристина
Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) совместно с Кибердепартаментом Службы безопасности Украины представили актуальный перечень из 66 каналов, активно занимающихся распространением фейковых новостей и антиукраинской пропаганды.
Украинцам показали список каналов, наиболее распространяющих пропаганду
Опубликованный на официальном сайте ЦПИ , список имеет целью проинформировать граждан о потенциально опасных источниках информации в мессенджере Telegram.
По словам представителей ЦПИ, в списке преобладают каналы, напрямую связанные с российскими государственными медиа и высокопоставленными чиновниками этой страны. Среди наиболее известных – личные страницы Дмитрия Медведева, Владимира Путина, Владимира Соловьева, а также пропагандистские медиаресурсы, такие как RT, "ВЕСТИ", "РИА Новости" и официальные аккаунты Министерства иностранных дел России.
Центр также призывает граждан активно вовлекаться в процесс идентификации потенциально вредных аккаунтов.
Ранее представители Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова отмечают, что Telegram уже начал откликаться на жалобы украинского правительства и предпринимает определенные действия для маркировки контента, который считается вредным. Это может указывать на то, что полное ограничение доступа к платформе на территории Украины неизбежно, но критические каналы будут под специальным наблюдением.
Напомним, что Центр противодействия дезинформации и кибердепартамент СБУ создали список безопасных каналов получения информации, а также обнаружили сеть инструментов распространения вражеской дезинформации в Telegram. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает ЦПИ.
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