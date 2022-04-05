В Украине новорожденных назвали в честь ракетных комплексов

Несмотря на военные действия, жизнь в Украине продолжается. За период полномасштабного вторжения Российской Федерации, в нашей стране родилось 22 тысячи малышей. И как сообщается на своей странице в Facebook Министерство юстиции, для некоторых украинцев решающую роль в выборе имени для новорожденных сыграла война.

Популярные имена в 2022 году (фото из открытых источников)

В столице Украины и в Винницкой области новорожденных детей назвали в честь ракетных комплексов Javelin, которые помогают уничтожать вражескую технику. Мальчик получил имя Ян Джевелин, а девочка — Джавелина.

В ведомстве также отметили, что без привязки к военным действиям, молодые родители в этом году выбирали для своих детей довольно необычные и редкие имена, а именно: Дорофей, Ерений, Сулейман, Кай, Эней, Ахилл, Соломон, а также Афина, Звенислава, Роксолана, Астрид, Лилу, Айлин, Яснодара и другие.

Напомним, с рождением ребенка перед родителями стоит непростая задача – какое имя выбрать ребенку. Кто-то выбирает среди тех, которые есть самыми популярными в этот период времени, а кто-то решает назвать именем какого-то предка, чтобы увековечить память о нем. Как бы там ни было мода на популярные имена меняется. Если же составить условный рейтинг, то больше всего женщин в Украине с именем Мария. Ну, а мужчин больше всего с именем Николай.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Верховная рада Украины подняла минимальный размер алиментов на ребенка. Теперь он должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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