В Украине новорожденных назвали в честь ракетных комплексов

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Светлана Шкурупий
Несмотря
на военные действия, жизнь в Украине продолжается. За период полномасштабного
вторжения Российской Федерации, в нашей стране родилось 22 тысячи малышей. И
как сообщается на своей странице в Facebook Министерство юстиции, для
некоторых украинцев решающую роль в выборе имени для новорожденных сыграла
война.
Популярные имена в 2022 году (фото из открытых источников)
В
столице Украины и в Винницкой области новорожденных детей назвали в честь
ракетных комплексов Javelin, которые помогают уничтожать вражескую технику.
Мальчик получил имя Ян Джевелин, а девочка — Джавелина.
В
ведомстве также отметили, что без привязки к военным действиям, молодые родители
в этом году выбирали для своих детей довольно необычные и редкие имена, а
именно: Дорофей, Ерений, Сулейман, Кай, Эней, Ахилл, Соломон, а также Афина,
Звенислава, Роксолана, Астрид, Лилу, Айлин, Яснодара и другие.
Напомним,
с рождением ребенка перед
родителями стоит непростая задача – какое имя выбрать ребенку. Кто-то выбирает
среди тех, которые есть самыми популярными в этот период времени, а кто-то
решает назвать именем какого-то предка, чтобы увековечить память о нем. Как бы
там ни было мода на популярные имена меняется. Если же составить условный рейтинг,
то больше всего женщин в Украине с именем Мария. Ну, а мужчин больше всего с
именем Николай.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Верховная рада Украины подняла
минимальный размер алиментов на ребенка. Теперь он должен составлять не менее
50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
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страны-агрессора Путина.
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