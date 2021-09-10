Шведской паре запретили назвать сына именем президента страны-агрессора Путина

Семейная пара из Халланда хотела назвать своего новорождённого сына Владимиром Путиным, но получила запрет на это от Налогового управления Швеции. Орган отказался регистрировать данное имя. Об этом сообщает местная радиостанция Sveriges Radio.



Шведской паре запретили назвать сына именем Путина, фото с открытых источников

По законам Швеции, сотрудники агентства могут отказать родителям в выборе того или иного имени для младенца, если сочтут, что оно доставит владельцу неудобства. В данном случае представители агентства отказались обосновать причину, по которой они не стали регистрировать в стране мальчика с именем и фамилией российского лидера.



Отмечается, что в прошлом агентство отказало семьям, которые хотели дать детям имена Аллах, Q, Токен, Майкл Джексон, Ford и Пилзнер. При этом известен случай, когда родителям, решившим назвать сына Google, удалось заручиться одобрением.



Владимир Путин — неподходящее имя для ребенка, супружеская пара в муниципалитете Лахольм узнала об этом после того, как налоговая служба отклонила их заявку на имя ребенка именно так.

Имя не должно оскорблять или доставлять дискомфорт лицу, которое его получает, однако, какая из причин, на которые опирается налоговый орган в этом случае, неясна. Закон действует равно как и при присвоении имени ребёнку родителями, так и при смене имени взрослыми. При смене имён как минимум одно из старых должно быть сохранено, при этом имя допускается изменять лишь один раз. Закон ничего не говорит об именах, использующихся в быту, но налоговое агентство регистрирует такие имена по мере необходимости.

Теперь родители должны прийти с новым заявлением о выборе нормального имени для малыша.

Как ранее информировал портал "Комментарии", мама пришла в бешенство из-за того, что учитель в школе вылил в унитаз любимый напиток сына.

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