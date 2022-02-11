Первый рейтинг имен: большинство украинцев носят именно эти имена

С рождением ребенка перед родителями стоит непростая задача – какое имя выбрать ребенку. Кто-то выбирает среди тех, которые есть самыми популярный ми в этот период времени, а кто-то решает назвать именем какого-то предка, чтобы увековечить память о нем. Как бы там ни было мода на популярные имена меняется. Если же составить условный рейтинг, то больше всего женщина в Украине с именем Мария. Ну, а мужчин больше всего с именем Николай. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина".

Украинцы. Фото: из открытых источников

Так в Украине более двух миллионов Марий и 1,9 миллионов Николаев. На втором месте по популярности Анна (1,7 млн). В топ-"миллионник" также попали: Валентина, Ольга, Галина, Татьяна и Надежда. Среди мужчин: Владимир, Александр, Иван, Василий и Сергей.

Если говорить о XIX веке, то в Украине родители, если рождалась девочка, чаще всего выбирали такие имена: Мария, Марина, Анна, Анастасия, Екатерина. Если же мальчик, то Иван, Петр, Василий, Михаил, Олекса.

Если копнуть еще глубже в XVII-XVIII век, то в Украине популярными были такие имена, как Григорий, Петр, Василий, Федор, Симон, Панас, Евдокия, Анна, Мария.

Сегодня родители, выбирая имя для своего малышка, берут во внимание советы родных и близких, исторические традиции, религиозные обозначения. Интересно, что на популярность тех или иных имен может повлиять даже политическая ситуация в стране. Так, после Оранжевой Революции в 2008 году резко стали популярными такие имена, как Виктор и Юлия. Потом их популярность пошла на спад.

В наше время популярными становятся традиционные имена. Девочек чаще всего называют Анна, София, Мария. Мальчиков: Артем, Александр, Максим.

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