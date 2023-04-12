В Украине находились британские спецназовцы: СМИ узнали подробности

В феврале-марте этого года в Украине находились 50 бойцов сил специального назначения Великобритании. По информации британской "The Guardian", об этом свидетельствует один из "слитых" в сеть секретных документов Пентагона с грифом "совершенно секретно". В документе упоминается, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран, которые формально не участвуют в войне.

Британские спецназовцы. Фото: из открытых источников

"Слитый" документ датирован 23 марта. В нем говорится о том, что крупнейший контингент спецназовцев в Украине имеет Великобритания (50 человек), за ней следуют Латвия (17), Франция (15), США (14) и Нидерланды (1). В течение февраля и марта на территории Украины могли находиться до 50 британских спецназовцев.

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При этом данных о том, где именно находились британские спецназовцы и какие задачи выполняли, нет. Минобороны страны отказалось давать какие-либо комментарии на эту тему.

Как пишет газета, силы спецназначения – самая секретная организация вооруженных сил Великобритании. Бойцы участвуют в операциях под прикрытием, а их деятельность не контролирует парламент.

Читайте также на портале "Комментарии" — утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками из Европы, Азии, Ближнего Востока и Киева, сообщает "Politico", со ссылкой на четыре источника. Так, Украина даже изменила некоторые свои военные планы. В самом Пентагоне признали, что была опубликована чрезвычайно тайная, засекреченная информация, которая представляет очень серьезный риск для национальной безопасности США. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Действительно ли она может повлиять на наше планирующееся наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



