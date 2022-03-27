В Украине начали масштабный демонтаж незаконной рекламы: снятые щиты передадут терробороне

В Украине начался масштабный демонтаж незаконной рекламы. Так, в Киевской области рекламные щиты, установленные с нарушениями, передадут на нужды терробороны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова.

Высокопоставленн ый чиновник рассказал, что демонтированные рекламные щиты с Бориспольской трассы пойдут на нужды терробороны, в частности, билборды будут служить укреплением для баррикад или пойдут на противотанковые ежи.

"На видео – первые из рекламных щитов, которые Служба автомобильных дорог в Киевской области демонтирует на Бориспольской трассе. Долгое время их хаотично и с нарушением законных процедур устанавливали на обочине одной из самых загруженных дорог Украины. Теперь билборды будут служить силам обороны – ими укрепят баррикады, а из наиболее крепких частей, в частности металлопроката в основе конструкций, сделаем противотанковые ежи",- заявил чиновник.

Также Александр Кубраков анонсировал большой демонтаж незаконной рекламы, которая пройдет по всей стране.