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В Украине начали масштабный демонтаж незаконной рекламы: снятые щиты передадут терробороне

Александр Кубраков анонсировал в Украине масштабный демонтаж незаконной рекламы

сегодня, 19:14
Автор:

Лиля Воробьева
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В Украине начался масштабный демонтаж незаконной рекламы. Так, в Киевской области рекламные щиты, установленные с нарушениями, передадут на нужды терробороны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова.
Высокопоставленный чиновник рассказал, что демонтированные рекламные щиты с Бориспольской трассы пойдут на нужды терробороны, в частности, билборды будут служить укреплением для баррикад или пойдут на противотанковые ежи.
"На видео – первые из рекламных щитов, которые Служба автомобильных дорог в Киевской области демонтирует на Бориспольской трассе. Долгое время их хаотично и с нарушением законных процедур устанавливали на обочине одной из самых загруженных дорог Украины. Теперь билборды будут служить силам обороны – ими укрепят баррикады, а из наиболее крепких частей, в частности металлопроката в основе конструкций, сделаем противотанковые ежи",- заявил чиновник.
Также Александр Кубраков анонсировал большой демонтаж незаконной рекламы, которая пройдет по всей стране.
"Масштабный демонтаж незаконной рекламы проводим по всей стране, особенно в регионах, близких к фронту. Также с первых дней войны демонтируем наши дорожные знаки, чтобы дезориентировать вражеские войска. Сейчас они хранятся на наших складах. И, в отличие от незаконных билбордов, они вернутся на украинские дороги уже по окончании войны и, конечно же, оставим на память о победе уже известные на весь мир знаки (с незначительным цензорированием), указывающие на единственное возможное направление движения для сил оккупанта на нашей земле. Своей земле. Мы обязательно победим",- подчеркнул Кубраков.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ОП призывают терроборону немедленно разгрузить дороги на Западе.

В Украине начали масштабный демонтаж незаконной рекламы: снятые щиты передадут терробороне

В Украине начали бороться с незаконной рекламой (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/100004848136863/videos/561476488515927/
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