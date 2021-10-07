В Украине на смену заморозкам приходят морозы: где будет холоднее всего

Первые минусы в начале октября. В нашей стране все холодает, на смену осенним заморозкам в завершение недели идут морозы. Холодные воздушные массы из-за смещения антициклона с названием Lioba зайдут на территорию нашей страны. Такой непредсказуемой будет погода 8 октября. Об этом информируют специалисты Укргидрометцентра.

В Украину идет похолодание (фото из открытых источников)

Синоптики говорят, что осадков в нашей стране не будет до конца недели. Погода будет прохладная, как на начало октября, и сухая.

Днем будет надоедать холодный ураган, это-7-12 метров в секунду, сильно штормить, будут сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, в части южных и восточных областей, а также местами на западе. В этих регионах объявлено І — уровень опасности.

Не по октябрьском холодно и морозно будет ночью, в некоторых регионах температура минусовая, отметки термометров опустятся ниже нуля. Специалисты говорят, что на смену заморозкам на земле, что было в эти несколько дней, придет небольшой мороз.

Днем в нашей стране средняя температура воздуха будет достигать+10+ 15 градусов, на Закарпатье самая высокая температура +18.

В ночные часы будем иметь температуру от минимальной минусовой до минимальной плюсовой -1 и + 4 градуса.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода . Также специалисты-синоптики предупреждают об опасности из-за увеличения силы урагана, это ее и уровень — желтый, в западном регионе и юго-восточной части его порывы будут иметь силу до 20 метров в секунду. Уже не первые октябрьские заморозки 0-5 придут в ночь 6 октября на всю территорию страны, кроме Закарпатья и южных регионов. Единственный плюс — осадков в среду не будет и будет светить солнышко.

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