В Украине мужчина много лет пользовался железкой, которая оказалась старинным мечом.

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Лиля Воробьева
В городе Павлоград его житель, работая на огороде, увидел ржавый кусок железа. Эту вещь он решил применить для нужд хозяйства – подпереть ею чердак. Впоследствии горожанин выяснил, что ржавый кусок железа – древний меч. Об этом информируют работники Павлоградского историко-краеведческого музея.
Мужчина отдал меч в музей (фото из открытых источников)
Найденную древность житель Павлограда в рамках акции "Подари музею экспонат" принес и отдал музейным работникам.
Он рассказал, что в 1986 году купил свой дом. На огороде у дома среди мусора и нашел ржавый кусок железа. Решил, что находка пригодится в хозяйстве, будет служить опорой для крыши.
В социальных сетях горожанин увидел фотографии древнего оружия и вспомнил, что у него есть нечто похожее на древний меч.
Экспонат времен средневековья получил повреждения. Здесь нет крестовика, повреждено острие, вся верхняя часть полностью покрыта ржавчиной. Поэтому трудно идентифицировать меч и все же он сохранился неплохо до наших дней.
По словам работников музея, это – боевое оружие времен раннего Средневековья. Острый клинок длиной
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что бы Запорожье археологи нашли череп, которому 7000 лет . Во время раскопок на территории Запорожской области в местности Мамай-Гора рядом с рекой Днепр ученые-археологи обнаружили человеческий череп, которому почти 7 тысяч лет.
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