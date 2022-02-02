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Главная Новости Общество события В Украине мужчина много лет пользовался железкой, которая оказалась старинным мечом.
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В Украине мужчина много лет пользовался железкой, которая оказалась старинным мечом.

Горожанин подарил меч местному музею в Павлограде

сегодня, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Павлоград его житель, работая на огороде, увидел ржавый кусок железа. Эту вещь он решил применить для нужд хозяйства – подпереть ею чердак. Впоследствии горожанин выяснил, что ржавый кусок железа – древний меч. Об этом информируют работники Павлоградского историко-краеведческого музея.

В Украине мужчина много лет пользовался железкой, которая оказалась старинным мечом.

Мужчина отдал меч в музей (фото из открытых источников)

Найденную древность житель Павлограда в рамках акции "Подари музею экспонат" принес и отдал музейным работникам.

Он рассказал, что в 1986 году купил свой дом. На огороде у дома среди мусора и нашел ржавый кусок железа. Решил, что находка пригодится в хозяйстве, будет служить опорой для крыши.

В социальных сетях горожанин увидел фотографии древнего оружия и вспомнил, что у него есть нечто похожее на древний меч.

Экспонат времен средневековья получил повреждения. Здесь нет крестовика, повреждено острие, вся верхняя часть полностью покрыта ржавчиной. Поэтому трудно идентифицировать меч и все же он сохранился неплохо до наших дней.

По словам работников музея, это – боевое оружие времен раннего Средневековья. Острый клинок длиной 70 сантиметров и в ширину 3,5 сантиметра . Его вес составляет больше килограмма. Такой меч имеет невыраженное острие. Воин тех времен не мог колоть этим мечом, он изготовлен для того, чтобы наносить рубящие удары. Бывший боевой меч нужно реставрировать, чтобы окончательно определить его принадлежность к древней культуре.

В Украине мужчина много лет пользовался железкой, которая оказалась старинным мечом. - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что бы Запорожье археологи нашли череп, которому 7000 лет . Во время раскопок на территории Запорожской области в местности Мамай-Гора рядом с рекой Днепр ученые-археологи обнаружили человеческий череп, которому почти 7 тысяч лет.


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Источник: https://www.facebook.com/groups/531465847691811/
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