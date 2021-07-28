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В Украине может произойти вспышка опасной болезни: что известно

В Украине значительно увеличилось количество комаров

сегодня, 19:36
Автор:

Денис Подставной

В Украине может произойти вспышка малярии. Причиной тому стали погодные условия и изменения климата в стране. Об этом сообщает издание РБК-Украина. 

В Украине может произойти вспышка опасной болезни: что известно

Увеличение количества комаров в Украине. Фото из открытых источников

По мнению экспертов, именно изменение климата привело к тому, что в Украине значительно увеличилось количество комаров и других насекомых. Особенно сейчас это коснулось украинских курортов, где отдыхающие только и успевают, что отбиваться от комаров. Помимо Азовского и Черного моря от большого количества этих насекомых страдает и Киев. 

Стоит отметить, что сезон комаров длится более чем полгода, с апреля и по октябрь. Энтомологи говорят, что увеличение количества комаров происходит не только в этом году. На это в первую очередь влияют погодные условия, ведь эти насекомые начинают активное размножение в период, кто на протяжении долгого времени дождь сменяет тепло и наоборот. В последние несколько недель в Украине держится именно такая погода. 

Комары являются переносчиками многих болезней. Однако самой опасной остается острая лихорадочная болезнь под названием малярия. Эксперты не исключают, что из-за увеличения количества насекомых, страна может столкнуться со вспышкой этой опасной болезни. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что жительница села Садов, что в Волынской области, оказалась в больнице с опасным заболеванием после того, как была укушена насекомым на улице. Изначально медики предполагали, что у нее ОРВИ или COVID-19, но позже выяснилось, что причина ухудшения ее состояния заключалась в совершенно другой болезни. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

Также портал "Комментарии" писал о том, какие натуральные запахи отпугивают комаров. От назойливых насекомых можно спасаться натуральными и приятными ароматами. Именно из таких есть запахи, которые комары не переносят. Подробнее читайте в нашем  материале



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukraintsam-pogody-grozit-sereznaya-infektsionnaya-1627394835.html
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