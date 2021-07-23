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У украинки после укуса насекомого обнаружили опасную болезнь

На данный момент женщина в больнице

сегодня, 18:44
Автор:

Мокрик Анастасия

Жительницу села Садов, что в Волынской области, укусил овод. После этого врачи обнаружили у нее опасное заболевание. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на Волынский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

У украинки после укуса насекомого обнаружили опасную болезнь

У жительницы Волынской области обнаружили туляремию - фото: из открытых источников

По информации источника, женщина пасла коров и почувствовало, как ее что-то укусило. Как оказалось, это был овод. Вскоре она почувствовала себя плохо и обратилась к медикам. Во время обследования врачи обнаружили у пострадавшей туляремию.

Туляремия — это опасное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Francisella tularensis, которая может попасть в человеческий организм при контакте с инфицированными животными или при укусе насекомых.

Диагноз был поставлен не сразу. Изначально медики считали, что у женщины острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) или же COVID-19, но ее состояние постоянно становилось хуже и хуже. Тогда же медики предположили, что у пациентки может быть туляремия. Были проведены все необходимые анализы и диагноз был подтверждён. 

По словам врачей, после укуса овода, у женщины стала поднимать температура и появился озноб, будто при простуде. Уже через два дня место укуса сильно покраснело и на нем появилась припухлость. Кроме того пострадавшая стала жаловаться на боли в суставах и увеличение лимфоузлов. 

На данный момент женщина проходит лечение в больнице. Отмечается, что в этом году это был первый случай заражения туляремии. 

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/volyni-ukusa-ovoda-zhenshchina-zabolela-opasnoy-1627041536.html
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