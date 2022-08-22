В Украине монету продают почти за 1000 долларов: о каком номинале идет речь (ФОТО)

Владельцы редкой для Украины монеты номиналом в 15 копеек 1992 года могут заработать более 800 долларов по актуальному курсу. Кроме "необычного" номинала, она имеет еще одну особенность – реверс относительно аверса повернут на 180 градусов. Как передает "Комментарии", продают монету на специализированном аукционе Violity.

Владелец такой монеты рассказывает: она была отчеканена "одной из первых" — подтверждением этого является "прорезь в письме". "У более поздних монет прорезь выкрошена", – объясняет он. Вес монеты – 2,07 г. Вылитая монета из магнитной стали, которая плакована (покрыта) латунью.

Отмечается, что номинал монеты в 15 копеек был пробным. Фактически решением о введении в обращение такой монеты так и не вступило в силу. Сначала монету изготовили из разных материалов, правда в ограниченной броскости. Однако впоследствии это решение отменили.

В Украине дорого можно продать не только монеты, изготовленные пробным номиналом, но и с дефектами при производстве. Одним из таких дефектов является поворот аверса по отношению к реверсу. Также коллекционеры готовы заплатить побольше, если встретится монета с двумя реверсами или двумя аверсами.

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