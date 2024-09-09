В Украине могут запретить Telegram: что думают украинцы

Идею о том, чтобы полностью запретить Telegram поддерживают только 9% украинцев. В то же время, только 26% считают, что его не стоит никоим образом контролировать. Как передает портал "Комментарии", об данные опроса КМИС.

Запрет телеграма в Украине. Фото: из открытых источников

Большинство наших соотечественников (54%) считают, что не стоит полностью запрещать, а нужно ввести определенные ограничения и контроль — как блокирование отдельных каналов и тому подобное.

Респондентам, которые пока не поддерживают полный запрет Telegram в Украине, ставился дополнительный вопрос, поддержат ли они запрет, если владельцы Telegram откажутся блокировать определенные телеграмм-каналы.

Если владельцы Telegam категорически отказываются блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду и дезинформацию, то в таком случае 60% украинцев поддержали бы полный запрет Telegam (не поддержали бы — 32%).

В случае отказа блокировать каналы российских оккупантов, которые используются для связи, 71% поддержат запрет (не поддержат — 21%). В случае отказа блокировать каналы по распространению наркотиков 70% поддержат запрет (не поддержат – 20%).

Комментируя результаты соцопроса заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что данные, которые собрали социологи свидетельствуют, что в настоящее время у общества нет ни ощутимой поддержки запрета Telegram, ни устойчивого сопротивления такому запрету.

По его словам, украинцы занимают довольно взвешенную и конструктивную позицию, которая стоит не доходить до запретов, но при этом действительно признают важность и необходимость блокировать опасные Telegram-каналы. Причем в случае откровенной позиции владельцев Telegram отказываться в блокировании опасных каналов украинцы отнесут себя в лагерь тех, кто поддержит запрет (а не лагеря "последовательных сторонников свободы слова").

"Для представителей власти следует понимать, что в случае необходимости запрета Telegram для безопасности Украины и украинцев, общественность должна получить действительно объективные и убедительные доказательства враждебной деятельности и отказа собственников от сотрудничества", — сказал социолог.

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