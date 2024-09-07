Буданов высказался о Telegram: действительно ли его нужно закрыть

Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Закрыть его в Украине сложно технически, но возможно. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Хартия" заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

На вопрос о том, можно ли считать Telegram вредным, Буданов ответил утвердительно.

"Я никогда не боялся этого сказать. Прямо говорю, Telegram — это угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю абсолютно прямо, и мы это даже документально делали", — заявил Кирилл Буданов.

По его словам, исследования подтверждают, что Telegram стал основным источником информации для украинского общества. При этом руководитель ГУР отметил, что не поддерживает закрытие Telegram в Украине.

"Я не за то, чтобы его взять и закрыть. Это, кстати, достаточно трудно сделать, но возможно. Я выступаю за то, чтобы "офизичить" все эти Telegram-каналы. Если ты хочешь освещать новости, пожалуйста, зарегистрируйся", — сказал Буданов.

Начальник военной разведки также отметил, что заблокировать Telegram, как российские соцсети "Одноклассники" и "Вконтакте", технически труднее, но это возможно. Буданов также отметил, что Twitter (Х) не вреден для украинцев.

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