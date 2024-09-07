Буданов высказался о Telegram: действительно ли его нужно закрыть

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Кравцев Сергей
Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Закрыть его в Украине сложно технически, но возможно. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Хартия" заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
На вопрос о том, можно ли считать Telegram вредным, Буданов ответил утвердительно.
По его словам, исследования подтверждают, что Telegram стал основным источником информации для украинского общества. При этом руководитель ГУР отметил, что не поддерживает закрытие Telegram в Украине.
Начальник военной разведки также отметил, что заблокировать Telegram, как российские соцсети "Одноклассники" и "Вконтакте", технически труднее, но это возможно. Буданов также отметил, что Twitter (Х) не вреден для украинцев.
Читайте также на портале "Комментарии" — в своей первой публикации после задержания, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил удивление выдвинутыми обвинениями и пообещал улучшить безопасность и снизить уровень злоупотреблений в мессенджере. Он также признал, что Россия требовала передать "ключи шифрования" Telegram, чтобы сделать возможной слежку. Об этом говорится в Telegram-канале Павла Дурова.
Также издание "Комментарии" сообщало – Буданов порадовал заявлением: куда теперь могут доставать украинские дроны в РФ.
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