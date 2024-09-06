Получила ли Россия возможность проводить слежку через Telegram: Дуров сделал признание

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Кравцев Сергей
В своей первой публикации после задержания, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил удивление выдвинутыми обвинениями и пообещал улучшить безопасность и снизить уровень злоупотреблений в мессенджере. Он также признал, что Россия требовала передать "ключи шифрования" Telegram, чтобы сделать возможной слежку. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале Павла Дурова.
Павел Дуров. Фото: из открытых источников
Выдвинутые властями Франции обвинения удивили его по нескольким причинам.
Во-первых, Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы руководящих органов ЕС. Он отметил, что его электронный адрес является общедоступным для любого в ЕС. Во-вторых, отметил Дуров, французские власти имели множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи.
В-третьих, сказал основатель месседжера, что "если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного процесса против самого сервиса". Дуров назвал "ошибочным подходом использование законов эпохи до появления смартфонов для обвинения руководителя компании в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он руководит".
Он назвал нелегкой задачей установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью и добавил, что необходимо учитывать технологические ограничения.
Он также отметил, что "иногда мы не можем прийти к согласию с регулятором страны относительно правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью и в таких случаях готовы уйти из этой страны".
Он назвал ложными утверждения о том, что "Telegram — это анархический рай" и заверил, что платформа ежедневно удаляет миллионы вредных постов и каналов, а также имеет прямые горячие линии с неправительственными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию.
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