Получила ли Россия возможность проводить слежку через Telegram: Дуров сделал признание

В своей первой публикации после задержания, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил удивление выдвинутыми обвинениями и пообещал улучшить безопасность и снизить уровень злоупотреблений в мессенджере. Он также признал, что Россия требовала передать "ключи шифрования" Telegram, чтобы сделать возможной слежку. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале Павла Дурова.

Павел Дуров. Фото: из открытых источников

Выдвинутые властями Франции обвинения удивили его по нескольким причинам.

Во-первых, Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы руководящих органов ЕС. Он отметил, что его электронный адрес является общедоступным для любого в ЕС. Во-вторых, отметил Дуров, французские власти имели множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи.

"Как гражданин Франции, я был частым гостем французского консульства в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции", — отмечается в сообщении.

В-третьих, сказал основатель месседжера, что "если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного процесса против самого сервиса". Дуров назвал "ошибочным подходом использование законов эпохи до появления смартфонов для обвинения руководителя компании в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он руководит".

Он назвал нелегкой задачей установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью и добавил, что необходимо учитывать технологические ограничения.

"Как платформа, вы хотите, чтобы ваши процессы были согласованными во всем мире, а также чтобы ими не злоупотребляли в странах со слабым верховенством права. Мы стремимся сотрудничать с регуляторами, чтобы найти правильный баланс. Да, мы придерживаемся наших принципов: наш опыт сформирован нашей миссией защищать наших пользователей в авторитарных режимах. Однако мы всегда открыты к диалогу", — написал Дуров.

Он также отметил, что "иногда мы не можем прийти к согласию с регулятором страны относительно правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью и в таких случаях готовы уйти из этой страны".

"Когда Россия требовала от нас передать "ключи шифрования", чтобы сделать возможной слежку, мы отказались — и Telegram запретили в России. Когда Иран требовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram запретили в Иране. Мы готовы уходить с рынков, которые не совместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет намерение приносить добро и защищать основные права людей, особенно там, где эти права нарушаются", — написал Дуров.

Он назвал ложными утверждения о том, что "Telegram — это анархический рай" и заверил, что платформа ежедневно удаляет миллионы вредных постов и каналов, а также имеет прямые горячие линии с неправительственными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию.

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