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В Украине могут поднять штрафы за отсутствие масок в общественных местах

Максимальный порог - 225 гривен, если это не повлекло за собой никаких последствий

сегодня, 10:42
Автор:

Владимир Лавский

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к депутатам Верховной Рады, чтобы те поддержали его инициативу повышения штрафов за нарушение карантинных ограничений. Об этом он заявил во время брифинга в субботу, 31 октября.

В Украине могут поднять штрафы за отсутствие масок в общественных местах

"У нас на обе ноги хромает система контроля по соблюдению правил жизни во время карантина. Поэтому я считаю, что нужно повышать штрафы за подобные нарушения. В первую очередь это касается тех, кто так не любит надевать защитные маски. Сейчас мы прописали штрафы в Украине за подобные нарушения — от 175 гривен до 225. В новом законопроекте четко прописано, за что нужно наказывать и где. Я обращаюсь к народным депутатам: давайте примем этот законопроект. Вы же сами видите, сколько людей сейчас болеют", — заявил Степанов.

Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине антирекорд заболеваемости. 

Всего за время пандемии в Украине выявлено 387 481 случай заражения. Также за последние сутки от COVID-19 умерло 155 человек, полностью вылечилось — 3 902.

Лидером по заболеваемости продолжает оставаться Киев. В столице 781 новый случай за сутки. На втором месте — Донецкая область (+741) и 622 пациента добавилось в Харьковской области. 



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