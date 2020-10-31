В Украине могут поднять штрафы за отсутствие масок в общественных местах

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Владимир Лавский
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к депутатам Верховной Рады, чтобы те поддержали его инициативу повышения штрафов за нарушение карантинных ограничений. Об этом он заявил во время брифинга в субботу, 31 октября.
Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине антирекорд заболеваемости.
Всего за время пандемии в Украине выявлено 387 481 случай заражения. Также за последние сутки от COVID-19 умерло 155 человек, полностью вылечилось — 3 902.
Лидером по заболеваемости продолжает оставаться Киев. В столице 781 новый случай за сутки. На втором месте — Донецкая область (+741) и 622 пациента добавилось в Харьковской области.
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