COVID-19 в Украине: число заболевших близится к десяти тысячам

В Украине очередной антирекорд по новым случаям заболевания на COVID-19. За последние сутки зафиксировано 8 752 новых случаев заражения, сообщает официальный сайт РНБО.

Всего за время пандемии в Украине выявлено 387 481 случай заражения. Также за последние сутки от COVID-19 умерло 155 человек, полностью вылечилось — 3 902.

Лидером по заболеваемости продолжает оставаться Киев. В столице 781 новый случай за сутки. На втором месте — Донецкая область (+741) и 622 пациента добавилось в Харьковской области.





Как ранее сообщали "Комментарии", в Европе распространяется новый вид COVID-19.

По предварительным данным ученых, генную мутацию впервые зафиксировали в июне в Испании. Штамм обнаружили у местных сельскохозяйственных рабочих. Однако есть и такое предположение: штамм начал распространение с какого-то конкретного массового мероприятия, где присутствовали один или несколько "суперраспространителей"



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