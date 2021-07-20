В Украине могут отменить срочный призыв в армию

Через два года в Украине могут отменить военный призыв в армию. Об этом рассказал председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Отмена срочного призыва в армию в Украине - фото: из открытых источников

Во время интервью изданию Українські новини Александр Корниенко заявил, что отмена срочного призыва может произойти в нашей стране уже в 2023 году. Ранее председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Ирина Верещук сообщала, что отмены призыва точно не будет в 2021 и 2022 году. Вместе с тем политик заявила, что быстро это случиться никак не сможет, это постепенный процесс.

Также и по словам председателя партии "Слуга народа", в стране будут постепенные изменения в системе срочного призыва. То есть, со временем он будет и вовсе заменен на службу в резерве. Это напрямую связано с принятием законопроекта о национальном сопротивлении.

Военная стратегия, подписанная главой государства, как раз таки предусматривает отмену срочного призыва. Также Александр Корниенко отметил, что в скором времени в Украине будет произведена реформа военкоматов. Однако в подробностях об этом не рассказал.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что изменилось в военном призыве 2021. С начала текущего года призывников сразу отправляют в воинские части, без предварительного направления в учебные центры. Там же будет проходить и подготовка призывников. Они будут иметь возможность определиться с профессией, лично поговорить с командиром, а также ознакомиться с особенностями службы.

Министр обороны рассказал об отмене военного призыва и о том, как Украина будет приближаться к стандартам НАТО и насколько длительным будет этот процесс.

Осенью 2019 года

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