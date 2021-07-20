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В Украине могут отменить срочный призыв в армию

Отказ от военного призыва может произойти уже через пару лет

сегодня, 21:56
Автор:

Мокрик Анастасия

Через два года в Украине могут отменить военный призыв в армию. Об этом рассказал председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко. 

В Украине могут отменить срочный призыв в армию

Отмена срочного призыва в армию в Украине - фото: из открытых источников

Во время интервью изданию Українські новини Александр Корниенко заявил, что отмена срочного призыва может произойти в нашей стране уже в 2023 году. Ранее председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Ирина Верещук сообщала, что отмены призыва точно не будет в 2021 и 2022 году. Вместе с тем политик заявила, что быстро это случиться никак не сможет, это постепенный процесс. 

Также и по словам председателя партии "Слуга народа", в стране будут постепенные изменения в системе срочного призыва. То есть, со временем он будет и вовсе заменен на службу в резерве. Это напрямую связано с принятием законопроекта о национальном сопротивлении. 

Военная стратегия, подписанная главой государства, как раз таки предусматривает отмену срочного призыва. Также Александр Корниенко отметил, что в скором времени в Украине будет произведена реформа военкоматов. Однако в подробностях об этом не рассказал.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что изменилось в военном призыве 2021. С начала текущего года призывников сразу отправляют в воинские части, без предварительного направления в учебные центры. Там же будет проходить и подготовка призывников. Они будут иметь возможность определиться с профессией, лично поговорить с командиром, а также ознакомиться с особенностями службы.

Осенью 2019 года Министр обороны рассказал об отмене военного призыва и о том, как Украина будет приближаться к стандартам НАТО и насколько длительным будет этот процесс.


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Источник: https://ukranews.com/interview/2684-aleksandr-kornienko-o-vozhdizme-v-partii-primere-kitajskih-kommunistov-i-planah-ujti-v
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Обусуждения

Ветеран

сегодня, 21:38

По перше: я таке гавно років 20 чую. По друге: який виблядок приліпив сюди фотку москалів?!!!

Іра

сегодня, 21:33

А мы что, уже порешали все проблемы и осталось только разогнать армию?

Борис

сегодня, 21:17

Армійські спогади.... https://youtu.be/ZBLID63pSPs

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