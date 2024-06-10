В Украине изменят лимиты потребления электроэнергии: что обещают

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Кравцев Сергей
С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко, пишет "ЕП".
Электроэнергия. Фото: из открытых источников
По его словам, соответствующая продолжительность отключений по Украине плюс-минус должна выровняться
Бойко добавил, на днях был выведен из ремонта атомный блок, что позволило добавить энергосистеме 1000 МВт и избежать ограничений света на этих выходных. Впрочем, в воскресенье, 9 июня, все же пришлось в течение часа привлекать аварийную помощь у соседей.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинцев чуть ли не ежедневно предупреждают, что следует готовиться к жизни со стабильными отключениями света в течение достаточно продолжительного периода. Однако возникает ряд вопросов о продолжительности отключения электроэнергии уже сейчас. Что такое стабилизационное отключение света? Почему в них такая необходимость? Почему в один день бывает, что украинцы сидят без света, условно говоря 2 часа, в другой день – 4? Почему есть дни, когда люди вынуждены сидеть без света по 18 часов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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