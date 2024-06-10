В Украине изменят лимиты потребления электроэнергии: что обещают

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко, пишет "ЕП".

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

"Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет доводиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критической инфраструктуры, которая уменьшит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона", — пояснил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики.

По его словам, соответствующая продолжительность отключений по Украине плюс-минус должна выровняться

Бойко добавил, на днях был выведен из ремонта атомный блок, что позволило добавить энергосистеме 1000 МВт и избежать ограничений света на этих выходных. Впрочем, в воскресенье, 9 июня, все же пришлось в течение часа привлекать аварийную помощь у соседей.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцев чуть ли не ежедневно предупреждают, что следует готовиться к жизни со стабильными отключениями света в течение достаточно продолжительного периода. Однако возникает ряд вопросов о продолжительности отключения электроэнергии уже сейчас. Что такое стабилизационное отключение света? Почему в них такая необходимость? Почему в один день бывает, что украинцы сидят без света, условно говоря 2 часа, в другой день – 4? Почему есть дни, когда люди вынуждены сидеть без света по 18 часов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



