В Украине изменят критерии отбора учебников для школ: нардеп рассказала, в чем смысл

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Кравцев Сергей
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №5465, согласно которому установят четкие критерии отбора учебников. Прежде всего это касается учебной литературы для школ, гимназий и лицеев. Подробнее о важности законопроекте у себя в Facebook рассказала нардеп Инна Совсун.
Школьная литература. Фото: stroybirja.km.ua
Инна Совсун подчеркивает, таких "кладов" в украинских учебниках закопано множество. Все это информационный мусор годами забивал детям голову. Законопроект №5465 создан, чтобы коренным образом изменить ситуацию.
Далее политик объяснила, как законопроект будет действовать. По ее словам, законодательно будет закреплено, что учебники должны основываться на научных данных, не содержать дискриминационные высказывания, а при их написании запрещено нарушать принципы академической добродетели. Для родителей и учителей появится возможность жаловаться на плохое качество учебных материалов – в Минобразования. Если жалобы окажутся обоснованными, учебник запретят использовать в школе.
Также у всех школьных учебников будет цифровое интерактивное приложение – чтобы все ученики могли воспользоваться преимуществами цифровых технологий в образовании. Это поможет, например, лучше удерживать внимание детей на учебе.
Она добавляет, все наши проблемы, все победы и поражения начинаются с образования. А без качественных учебников хорошего образования не получишь.
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