В Украине изменят критерии отбора учебников для школ: нардеп рассказала, в чем смысл

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №5465, согласно которому установят четкие критерии отбора учебников. Прежде всего это касается учебной литературы для школ, гимназий и лицеев. Подробнее о важности законопроекте у себя в Facebook рассказала нардеп Инна Совсун.

Школьная литература. Фото: stroybirja.km.ua

"Проблема учебников не исчерпывается советами лечить рак содой и одевать юбку до пят, чтобы избежать изнасилования. В рабочей тетради "Человек и мир" для 4 класса есть рассказы о русской антарктической станции "Восток" — вместо украинской антарктической станции "Академик Вернадский". На граждан какой страны это рассчитано? В совершенно новых учебниках для 8 класса – изданных в 2021 году – тоже много "интересного". Учебник по украинскому языку (Авраменко, Борисюк, Почтаренко) передает затянутый фейк о конкурсе благозвучия языков, призовое место на котором занял – украинский язык. Опровержение можно найти, например, по каналу Твоя подпольная гуманитарка", – отмечает нардеп.

Инна Совсун подчеркивает, таких "кладов" в украинских учебниках закопано множество. Все это информационный мусор годами забивал детям голову. Законопроект №5465 создан, чтобы коренным образом изменить ситуацию.

Далее политик объяснила, как законопроект будет действовать. По ее словам, законодательно будет закреплено, что учебники должны основываться на научных данных, не содержать дискриминационные высказывания, а при их написании запрещено нарушать принципы академической добродетели. Для родителей и учителей появится возможность жаловаться на плохое качество учебных материалов – в Минобразования. Если жалобы окажутся обоснованными, учебник запретят использовать в школе.

Также у всех школьных учебников будет цифровое интерактивное приложение – чтобы все ученики могли воспользоваться преимуществами цифровых технологий в образовании. Это поможет, например, лучше удерживать внимание детей на учебе.

"Теперь Минобразования и подчиненные ему учреждения должны разработать механизмы реализации закона. Судя по бурным прениям при обсуждении некоторых норм, сделать это будет непросто. Но я уверена, что активное сообщество родителей, учеников, педагогов и издателей с удовольствием поможет чиновникам – сделать учебники лучше. И я тоже всегда готова помочь", – отметила Инна Совсун.



Она добавляет, все наши проблемы, все победы и поражения начинаются с образования. А без качественных учебников хорошего образования не получишь.

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