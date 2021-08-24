В Украине изменится герб: Рада поддержала законопроект

Народные депутаты проголосовали за законопроект о большом Государственном Гербе Украины. Документ был принят 257 голосами народных избранников в первом чтении. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания украинского парламента.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Отмечается, что основой большого Герба станет трезубец, который является знаком Княжеского государства Владимира Великого, золотого цвета на синем пятистороннем щите. В предложенным варианте над щитом изображена корона Ярослава Мудрого.





Щит с трезубцем держат: с левой стороны — лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой — воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Внизу щита будет изображена лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что накануне в Винницкой области был создан огромный государственный герб. Отмечалось, что в селе Серединка фермеры создали гигантский герб из горчицы. Аграрии посвятили живой герб годовщине независимости Украины. Под гербом также было создано число 30. Сообщается, что ширина герба составляет более 500 метров, а длинна — около километра. Фермеры пообещали, что в ближайшие недели не будут косить горчицу. Также они отметили, что это сейчас культура зеленая, но вскоре она пожелтеет и герб будет еще красивее.

В материале издания также можно прочесть, что украинцы в экстренном темпе завершали основные приготовления к празднованию 30-летнего юбилея провозглашения независимости. При этом не обошлось и без эксцессов, как, к примеру, в Херсонской области. В областном центре произошло падение флагштока для государственного флага-рекордсмена.

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