logo
Русский Українська

BTC/USD

48477.94

ETH/USD

3238.35

LTC/USD

179.85

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине изменится герб: Рада поддержала законопроект
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине изменится герб: Рада поддержала законопроект

"За" проголосовали 257 депутатов

сегодня, 16:35
Автор:

Елизавета Черных

Народные депутаты проголосовали за законопроект о большом Государственном Гербе Украины. Документ был принят 257 голосами народных избранников в первом чтении. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания украинского парламента. 

В Украине изменится герб: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Отмечается, что основой большого Герба станет трезубец, который является знаком Княжеского государства Владимира Великого, золотого цвета на синем пятистороннем щите. В предложенным варианте над щитом изображена корона Ярослава Мудрого.

В Украине изменится герб: Рада поддержала законопроект - фото 2

Щит с трезубцем держат: с левой стороны — лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой — воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Внизу щита будет изображена лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что накануне в Винницкой области был создан огромный государственный герб. Отмечалось, что в селе Серединка фермеры создали гигантский герб из горчицы. Аграрии посвятили живой герб годовщине независимости Украины. Под гербом также было создано число 30.  Сообщается, что ширина герба составляет более 500 метров, а длинна — около километра.  Фермеры пообещали, что в ближайшие недели не будут косить горчицу. Также они отметили, что это сейчас культура зеленая, но вскоре она пожелтеет и герб будет еще красивее.

В материале издания также можно прочесть, что украинцы в экстренном темпе завершали основные приготовления к празднованию 30-летнего юбилея провозглашения независимости. При этом не обошлось и без эксцессов, как, к примеру, в Херсонской области. В областном центре произошло падение флагштока для государственного флага-рекордсмена.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-poluchit-bolshoy-gerb-parlament-podderzhal-1629802051.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ