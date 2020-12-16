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Главная Новости Общество события В Украине изменились правила получения автомобильных номеров
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В Украине изменились правила получения автомобильных номеров

Получить регистрационные номера теперь можно онлайн

сегодня, 20:28
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Украине стали действовать новые правила получения регистрационных номеров на транспортные средства. Кроме того, осмотр автомобилей при регистрации, перерегистрации и снятии с учета стал проще.

В Украине изменились правила получения автомобильных номеров

Получить регистрационные номера можно онлайн,  оставив заявку в электронном кабинете водителя или Едином государственном портале административных услуг. По сообщению службы по связям с общественностью Министерства внутренних дел, такие нововведения ввело сегодня, 16 декабря, правительство Украины. 

Также в сообщении говорится о том, что новый порядок предотвратит отчуждение транспортных средств у их хозяев, поскольку информация об этом находится в Государственном реестре должников. 

В Украине изменились правила получения автомобильных номеров - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что парламент поддержал закон о внедрении административного наказания за рассылку спама. Теперь те, кто занимаются рассылкой  ненужных адресату электронных посланий, рекламных писем и т. п., придется иметь в своем бюджете на оплату штрафов в размере от 1,7 тысячи до 3,4 тысячи гривен.  Под действие закона попадают те, кто совершает массовую рассылку рекламы физическим и юридическим лицам, которые не высказывали желания в ее получении. Также будут наказываться лица, которые не дают возможности отказаться от рассылки спама. В случае возникновения такой ситуации предусмотрен штраф от 3,4  до 8,5 тысяч гривен.

Кроме того, порталу стало известно, что народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сегодня во время работы Верховной рады поднял "важный вопрос" и предложил внести поправку, благодаря которой депутаты смогут выбирать какой кнопкой им голосовать. По словам народного избранника, одним нравится красный цвет, другим желтый или зелёный.



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Источник: https://www.facebook.com/182447351841964/posts/3580393172047348/?sfnsn=mo
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