Нардеп от "Голоса" предложил поправку, благодаря которой депутаты смогут выбирать какой кнопкой им голосовать

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сегодня во время работы Верховной рады поднял "важный вопрос" и предложил внести поправку, благодаря которой депутаты смогут выбирать какой кнопкой им голосовать. По словам народного избранника, одним нравится красный цвет, другим желтый или зелёный.

"Мы парламентарии и должны обеспечивать свободу, в том числе и свободу выбора. Эта правка прежде всего о нашей личной свободе выбора — о том, чтобы мы каждое утро могли регистрироваться не только с помощью зеленой кнопки", — заявил народный избранник.

По словам Железняка, представители города Желтые Воды, возможно, захотят проголосовать желтой кнопкой, а некоторые — красной, потому что красный — это цвет любви.

Стоит отметить, что поправка была отклонена по той причине, что не была внесена на повестку дня.

Напомним, что зарплатный фонд депутатов в будущем году с учетом налогов составит 655 миллионов гривен. То есть, каждый из них за 2021 год заработает более полутора млн гривен.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2021 год. В зале парламента документ поддержали 289 народных избранников. Об этом стало известно в ходе заседания Верховной Рады вчера 15 декабря.

Кроме того, порталу стало известно о том, что парламент поддержал закон о внедрении административного наказания за рассылку спама. Теперь те, кто занимаетcя рассылкой ненужных адресату электронных посланий, рекламных писем и т. п., придется иметь в своем бюджете на оплату штрафов в размере от 1,7 тысячи до 3,4 тысячи гривен.





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