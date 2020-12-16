Нардеп от "Голоса" предложил поправку, благодаря которой депутаты смогут выбирать какой кнопкой им голосовать

Язык
Coinspot 16.12.2020
BTC/USD
20642.09
ETH/USD
621.86
LTC/USD
89.09
НБУ 16.12.2020
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.13
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сегодня во время работы Верховной рады поднял "важный вопрос" и предложил внести поправку, благодаря которой депутаты смогут выбирать какой кнопкой им голосовать. По словам народного избранника, одним нравится красный цвет, другим желтый или зелёный.
По словам Железняка, представители города Желтые Воды, возможно, захотят проголосовать желтой кнопкой, а некоторые — красной, потому что красный — это цвет любви.
Стоит отметить, что поправка была отклонена по той причине, что не была внесена на повестку дня.
Напомним, что зарплатный фонд депутатов в будущем году с учетом налогов составит 655 миллионов гривен. То есть, каждый из них за 2021 год заработает более полутора млн гривен.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2021 год. В зале парламента документ поддержали 289 народных избранников. Об этом стало известно в ходе заседания Верховной Рады вчера 15 декабря.
Кроме того, порталу стало известно о том, что парламент поддержал закон о внедрении административного наказания за рассылку спама. Теперь те, кто занимаетcя рассылкой ненужных адресату электронных посланий, рекламных писем и т. п., придется иметь в своем бюджете на оплату штрафов в размере от 1,7 тысячи до 3,4 тысячи гривен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости