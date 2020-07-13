В Украине из-за нарушения карантина за сутки закрыли 143 заведения

Из-за нарушений карантина в развлекательных заведениях Национальная полиция прекратила деятельность 143 ночных клубов и кафе. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, - передает пресс-служба главы государства.

На развлекательные заведения составлены 102 админпротокола.

Отметим, что 8 июля Кабинет министров Украины запретил работу ночныхклубов после 23:00, а культурно-развлекательные заведения будут работать с некоторыми ограничениями.

Как писали “Комментарии”, после выходных количество новых случаев коронавируса в Украине несколько упало. За сутки COVID-19 подтвердили лишь у 612 пациентов.

Ранее мы рассказывали о том, почему COVID-19 болеют не все, даже среди тех, кто тесно общался с инфицированными.

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