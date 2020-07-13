В Украине из-за нарушения карантина за сутки закрыли 143 заведения

Язык
BTC/USD
9275.96
ETH/USD
243.54
LTC/USD
45.10
USD/UAH
27.25
EUR/UAH
30.77
RUB/UAH
0.39
Наталья Шевченко
Из-за нарушений карантина в развлекательных заведениях Национальная полиция прекратила деятельность 143 ночных клубов и кафе. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, - передает пресс-служба главы государства.
На развлекательные заведения составлены 102 админпротокола.
Отметим, что 8 июля Кабинет министров Украины запретил работу ночныхклубов после 23:00, а культурно-развлекательные заведения будут работать с некоторыми ограничениями.
Как писали “Комментарии”, после выходных количество новых случаев коронавируса в Украине несколько упало. За сутки COVID-19 подтвердили лишь у 612 пациентов.
Ранее мы рассказывали о том, почему COVID-19 болеют не все, даже среди тех, кто тесно общался с инфицированными.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости