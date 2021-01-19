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В Украине испытали отечественный ионно-плазменный космический двигатель

Над созданием новой системы охлаждения спутников работали пять лет

19 января 2021, 23:30
Автор:

Ольга Чародий

В течение двух лет Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" совместно с учеными Харьковского авиационного института создавали космические ионно-плазменные двигатели, а в конце прошлого года провели испытания.

В Украине испытали отечественный ионно-плазменный космический двигатель

Спутник (фото из открытых источников)

Об этом в эфире Общественного рассказал президент ассоциации "Укравиапром" и директор завода "ФЭД" Виктор Попов.

"Буквально в конце года мы провели испытания. Я бы сказал, что мы изготовили первый в мире украинский ионно-плазменный двигатель", — сообщил Попов.

По его словам, кроме двигателей специалисты создали новую систему охлаждения спутников: "Сами спутники уже находятся на монтажном комплексе стартовой площадки".

По его словам, все старты строго рассчитаны.

 "Поэтому мы ожидаем полет. Когда это все произойдет, мы везде напишем "Харьков в космсе! Снова в космосе!" К тому же в международном космосе", — сказал он.

Пять лет работали над созданием новой системы охлаждения спутников, в том числе и для межпланетных перелетов по заказу Международного космического агентства.  

По его словам, к созданию систем привлечены как украинские, так и иностранные специалисты.

Напомним, астронавт НАСА Виктор Гловер, один из четырех астронавтов на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, опубликовал в Twitter видео потрясающего вида с Земли во время своего первого полета в космос.На видео Гловер сидит у окна, наслаждаясь видом из космоса. Астронавт, который служит пилотом и заместителем командира на корабле Crew Dragon, отметил, что видео не передает всей красоты, которую он увидел.

 


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Источник: https://suspilne.media/96577-harkivski-naukovci-proveli-viprobovuvanna-ionno-plazmovih-dviguniv-dla-kosmosu/
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