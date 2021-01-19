В Украине испытали отечественный ионно-плазменный космический двигатель

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Ольга Чародий
В течение двух лет Харьковский машиностроительный завод
"ФЭД" совместно с учеными Харьковского авиационного института
создавали космические ионно-плазменные двигатели, а в конце прошлого года провели
испытания.
Спутник (фото из открытых источников)
Об этом в эфире Общественного рассказал президент ассоциации
"Укравиапром" и директор завода "ФЭД" Виктор Попов.
По его словам, кроме двигателей специалисты создали новую
систему охлаждения спутников: "Сами спутники уже находятся на монтажном
комплексе стартовой площадки".
По его словам, все старты строго рассчитаны.
Пять лет работали над созданием новой системы охлаждения спутников, в том числе и для межпланетных перелетов по заказу Международного космического агентства.
По его словам, к созданию систем привлечены как украинские,
так и иностранные специалисты.
Напомним, астронавт НАСА Виктор Гловер, один из четырех астронавтов на борту капсулы SpaceX Crew Dragon, опубликовал в Twitter видео потрясающего вида с Земли во время своего первого полета в космос.На видео Гловер сидит у окна, наслаждаясь видом из космоса. Астронавт, который служит пилотом и заместителем командира на корабле Crew Dragon, отметил, что видео не передает всей красоты, которую он увидел.
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