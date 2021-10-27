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В Украину идут осенние дожди: где испортится погода

Синоптики рассказали, где будут идти дожди

сегодня, 23:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Погода в нашей стране после периода похолодания без дождей будет меняться – в нескольких регионах в четверг, 28 октября, пройдут осадки. Градусы дневной температуры будут плюсовать, а заморозки уйдут, оставшись только в восточных регионах. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Украину идут осенние дожди: где испортится погода

В Украину идут дожди (фото из открытых источников)

Как прогнозирует Наталья Диденко, в середине недели, 28 октября, в нашей стране значительно потеплеет. Градусы дневной температуры будут на отметке +10 +15. В северо-восточном регионе будет несколько холоднее +8 +11.

Осадки завтра пройдут в северных, восточных регионах.

По словам г-жи Диденко, небольшие осадки будут только на нескольких территориях нашей страны — в Черниговской, Сумской, Полтавской областях. Еще они могут пройти в восточном регионе.

В столице завтра будет без дождей, температура повысится и будет показывать в дневные часы+ 12 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра рассказали, какой будет погода в конце недели. Они утверждают, что 29 октября будет тепло, ночные морозы пройдут. Вместе с тем несущий осадки атмосферный фронт уйдет из Украины.

На выходных в нашей стране будет хорошая, комфортная погода с солнцем и ясным небом. А еще — так ожидаемым теплом. Градусы комфорта будут плюсовать+ 10 +15. В западных регионах будет еще теплее +18 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украину накроет мощный арктический циклон . Резкое похолодание придет в эти выходные в нашу страну Это связано с мощным циклоном, который несет холодный арктический воздух из Финляндии. Холодная погода испортит выходные во многих европейских странах. На наших территориях столбик термометра резко опустится вниз на 5-7 градусов.


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5015447361818535
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