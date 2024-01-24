В Украине идет потепление: как и где изменится погода

Погода в украинских регионах вскоре будет меняться — к концу января прогнозируют похолодание, но через несколько дней станет теплее.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

О таких прихотях зимней погоды предупреждает синоптик Наталья Диденко, обнародовав прогноз в социальных сетях. Эксперт отмечает, что тепло должно прийти в Украину, как только начнется последний месяц зимы. "В ближайшие дни в Украине преимущественно тепло и с осадками, со 28 января ожидается похолодание, а со 2 февраля — снова потепление", — делает свой прогноз Наталья Диденко.

При этом синоптик добавляет, что самая теплая погода уже в четверг, 25 января, будет в южных регионах нашей страны — там колонка термометра будет показывать днем от 2 до 7 градусов. "Что ночью, что днем будет крутиться во всех областях около нуля. Разве что исключения: в ближайшую ночь еще поморозит в восточных областях, -3...-6 градусов", — рассказала она о погоде и подчеркнула, что почти во всех регионах завтра будет идти мокрый снег и дождь.

Погода завтра в украинской столице прогнозируется как неблагоприятная – возможны порывы порывистого западного ветра, падать мокрый снег и дождь, поэтому будет ухудшение видимости на дорогах. Ночью в Киеве столбик термометра будет показывать около 0 градусов, а днем будет немного плюсовать — от 1 до 3 градусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странов предупреждают о новой волне морозов. В конце недели в украинские регионы придут новые морозы с севера. Столбик термометра ночью может резко снизиться до отметки – 20 градусов мороза. Как прогнозирует Наталья Птуха, ночь на 9 января зафиксирована как самая холодная. На территории Черниговской и Сумской областей температура упала до 24-26 градусов мороза. По всем украинским регионам температура тоже была минусовой, в южных регионах несколько теплее, но пока продолжаются морозы.