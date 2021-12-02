В Украину идет мокрый снег и гололедица: как изменится погода в регионах

В последний рабочий день недели, 3 декабря, погода в нашей стране будет щедрой на осадки. Будет идти мокрый снег, в результате чего водители должны знать о возникновении гололеда на многих автострадах. Облачная погода без осадков и плюсовую температуру +14 синоптики ожидают в южных, восточных и центральных регионах. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В пятницу на западных и северных территориях будет идти мокрый снег и на смену ему дождь. Ночью и утром на Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской территориях будут сложные погодные условия. Будет идти мокрый липкий снег, прогнозируются вьюги, на автострадах ожидается гололедица. Столбик термометра будет показывать -1+ 2 ночью и +1+ 6 днем.

На западных территориях будет идти снег, а затем на смену ему придет дождь. Такой же погода в центральных регионах. Столбик термометра будет колебаться в ночное время от 0 до +3, днем будет с плюсами +4+ 6.

В южных и восточных областях погода будет пасмурной, но без осадков. Температура в этой местности в ночные времена тоже будет меняться +3+8. Днем значительно потеплеет, будет +10+14 градусов.

В столице на финише рабочей недели будет падать мокрый снег с дождем. Столбик термометра будет показывать в ночное время 0+ 2, днем+ 4 +6 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украину накроет снег и сильный ветер . На следующий день зимы, в четверг на всех территориях нашей страны будет идти снег. Также его будет сопровождать сильный ураган. Но сильного мороза не будет. Напротив, синоптики говорят о том, что станет теплее, местами будет 12 градусов.

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