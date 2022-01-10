В Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей

В аппарате Верховной Рады зарегистрирован законопроект о запуске штрафных баллов для водителей. Как только водитель получает 12 штрафных балов – он рискует быть лишен права на управление своим транспортным средством. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сайт парламента.

Водительское удостоверение. Фото: из открытых источников

Так, за нарушение правил дорожного движения водителей могут не только штрафовать, но и выписывать штрафные балы. Каждый дополнительный бал будет приближать правонарушителей к тому, что на определенное время их могут лишить водительского удостоверения. Граничное количество балов – 12. А тем, кто имеет водительское удостоверение не больше 1 года и уже умудрился стать злостным нарушителем ПДД, достаточно и 8 белов, чтобы оказаться лишенным права на управление транспортным средством.

Причем за некоторые правонарушения могут начислять сразу несколько балов. К примеру, если водитель не пристегнут в автомобиле или в авто находится малолетний ребенок и нет автокресла, то такому водителю могут выписать 1 балл. А за превышение гранично допустимой скорости движения больше, чем на 20 км уже можно "заработать" 2 балла. За нарушение ПДД на полосе для общественного транспорта можно получить 3 балла. Максимальное количество 5 баллов за 1 раз можно получить, если водитель решил полихачить за рулем, превысив допустимую скорость больше, чем на 50 км, создал аварийную ситуацию или самовольно покинул место ДТП.

Неприятная новость для водителей состоит в том, что баллами штрафы никто заменять не будет. То есть, штрафы никуда не исчезнут. Приятная новость состоит в том, что балы будут обнуляться в конце календарного года.

Каждый водитель имеет возможность через суд оспорить приостановку права на управление транспортным средством. Если же водитель сядет за руль, не имея при этом водительского удостоверения, то он рискует быть оштрафован на 3400 гривен.

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