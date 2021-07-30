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Водительские документы не отображаются в "Дії": что делать

Чтобы "Дія" показывала водительские документы, необходимо пройти верификацию в кабинете водителя

сегодня, 17:36
Автор:

Елизавета Черных

Изредка украинские водители жалуются на то, что их водительское удостоверении не отображается в приложении "Дія". Однако в Главном сервисе центра Министерства внутренних дел заявляют, что эту проблему легко исправить, передает ТСН. 

Водительские документы не отображаются в "Дії": что делать

Водительские документы не отображаются в "Дії": что делать - фото из открытых источников

Вероятно, чтобы "Дія" показывала водительские документы, необходимо пройти верификацию в кабинете водителя и отправить файл с изображением обеих сторон нужного документа в уполномоченную инстанцию МВД.

Делается это таким образом: 

- необходимо пройти авторизацию в кабинете водителя, заполнив все поля с нужными личными данными;

- загрузить файл с изображением двух сторон документа в формате .jpg;

- отправить электронное заявление в сервис-центр МВД для дальнейшего рассмотрения. 

После того, как администратор обработает запрос и не найдет несоответствий, документы должны отображаться в Электронном кабинете водителя в приложении "Дія". 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что с одной стороны, технологическое развитие в целом и диджитализация в частности необходимы любому государству, которое хочет идти в ногу со временем и передовыми странами мира. Мы входим в новую эпоху, предусматривающую сквозную цифровизацию буквально всего, особенно это касается бизнеса. С другой стороны – не нужно быть большим специалистом в экономике и предпринимательской деятельности, чтобы понимать: цифровое оборудование не дается Украине бесплатно, и чтобы обеспечить интернетом и электронной документацией более 90% населения страны, как обещают представители власти, нужна достаточно большая сумма. 




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Источник: https://tsn.ua/ru/auto/news/ukrayina/voditelskie-dokumenty-ne-otobrazhayutsya-v-diyi-avtomobilistam-rasskazali-chto-nuzhno-delat-1698124.html
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