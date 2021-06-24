logo
Русский Українська

BTC/USD

35062.52

ETH/USD

2022.37

LTC/USD

136.43

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украине хотят снести памятник дружбы Москвы и Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине хотят снести памятник дружбы Москвы и Киева

Как заявил депутат от партии «Европейская солидарность», нет никакой дружбы между Украиной и Россией

сегодня, 20:25
Автор:

Корольова Аліна

В столице Украины демонтируют памятный знак, который был возведен в 2001 году как символ дружбы между Москвой и Киевом. Монумент сейчас находится по улице Маршала Якубовского. Об этом написали на странице в Фейсбук партии "Европейская солидарность" — Киев.

В Украине хотят снести памятник дружбы Москвы и Киева

Памятник в честь дружбы между Москвой и Киевом. Фото из открытых источников

В частности депутат Киевсовета от партии Олег Левченко заявил, что в сквере столицы не место такому монументу, ведь нет никакой дружбы между Украиной и Россией. Депутат отметил, что памятник подлежит демонтажу.

Он добавил, что восемь лет подряд Россия цинично ведет войну на востоке Украины и аннексировала Крым, поэтому "акценты нужно расставлять особенно четко и понятно".

"Никакой дружбы с Россией нет, потому что это Украине — враг. И решение комиссии по вопросам собственности еще раз подчеркивает нашу стойкую позицию в этом вопросе", — сказал Левченко.

Депутат сообщил, что комиссия Киевсовета по вопросам собственности выступила в поддержку проекта решения. По словам Левченко, документ вынесут на рассмотрение на пленарном заседании горсовета, а после принятия решения памятник снесут.

Напомним, издание "Комментарии" писало, что в Дании осквернили памятник Тарасу Шевченко. Как сообщили представители дипломатической организации, неизвестные хулиганы раскрасили бюст Кобзаря в белый, синий и красный цвета — именно такой окрас характерен для российского государственного флага. Также вандалы оставили на памятнике несколько надписей. Все они характерны для российской пропаганды против Украины. Здесь и утверждение о якобы российском Крыме, и отрицательный посыл для Североатлантического альянса ( "К черту НАТО" — мягкий вариант перевода одного из надписей), и привычное обвинения других людей в нацизме. Кроме того, на одной из сторон постамента найдена надпись "Rus Land" ( "Российская земля").


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/europeansolidaritykyiv/
Теги:
comments

Обусуждения

пи доРосс

сегодня, 19:39

Не брат ты мне... ты ПИ. ДОРОСС !

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ