В Украине хотят снести памятник дружбы Москвы и Киева

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Корольова Аліна
В столице Украины демонтируют памятный знак, который был возведен в 2001 году как символ дружбы между Москвой и Киевом. Монумент сейчас находится по улице Маршала Якубовского. Об этом написали на странице в Фейсбук партии "Европейская солидарность" — Киев.
Памятник в честь дружбы между Москвой и Киевом. Фото из открытых источников
В частности депутат Киевсовета от партии Олег Левченко заявил, что в сквере столицы не место такому монументу, ведь нет никакой дружбы между Украиной и Россией. Депутат отметил, что памятник подлежит демонтажу.
Он добавил, что восемь лет подряд Россия цинично ведет войну на востоке Украины и аннексировала Крым, поэтому "акценты нужно расставлять особенно четко и понятно".
Депутат сообщил, что комиссия Киевсовета по вопросам собственности выступила в поддержку проекта решения. По словам Левченко, документ вынесут на рассмотрение на пленарном заседании горсовета, а после принятия решения памятник снесут.
Напомним, издание "Комментарии" писало, что в Дании осквернили памятник Тарасу Шевченко. Как сообщили представители дипломатической организации, неизвестные хулиганы раскрасили бюст Кобзаря в белый, синий и красный цвета — именно такой окрас характерен для российского государственного флага. Также вандалы оставили на памятнике несколько надписей. Все они характерны для российской пропаганды против Украины. Здесь и утверждение о якобы российском Крыме, и отрицательный посыл для Североатлантического альянса ( "К черту НАТО" — мягкий вариант перевода одного из надписей), и привычное обвинения других людей в нацизме. Кроме того, на одной из сторон постамента найдена надпись "Rus Land" ( "Российская земля").
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