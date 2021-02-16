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В Украине хотят повысить штрафы для водителей и пешеходов: когда и на сколько

Так, водителей за езду в нетрезвом виде предлагают штрафовать от 17 до 51 тысячи гривен

сегодня, 11:39
Автор:

Елизавета Черных

На сегодняшнем заседании парламент Украины рассмотрит во втором чтении законопроект № 2695, который предусматривает ужесточение ответственности за некоторые нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает РБК-Украина. 

В Украине хотят повысить штрафы для водителей и пешеходов: когда и на сколько

В Украине хотят повысить штрафы для водителей и пешеходов - фото из открытых источников

Первый блок изменений касается новых штрафов в размере 510 гривен, которые нарушители могут получить за разговор по телефону за рулем, непристегнутый ремень, отсутствие номерного знака, отсутствие мотошлема (для мотоциклистов), нарушение правил проезда перекрестков, остановок общественного транспорта и другое.

 680 гривен штрафа может ожидать тех, кто нарушает правила стоянки.  

В законопроектах также указаны штрафы, которые планируют ввести по отношению к водителям, ездящих без прав. В таком случае украинцам придется платить 1190 гривен. А вот после лишения прав водителя ожидает штраф в размере 20 400 гривен. 

В случае, если водитель находился в нетрезвом состоянии за рулем, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч гривен с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года — 34 тысячи гривен с лишением прав на три года. Если водитель за подобным нарушением попадется в третий раз — штраф 51 тысяча гривен. 

Законопроект также предусматривает и усиление наказания для пешеходов. Так, тем, кто переходит дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 гривен. За нарушение ПДД велосипедистами штраф повысят до 340 гривен. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде — 680 гривен, за создание аварийной ситуации — 850 гривен. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине в ближайшее время могут отменить уведомления о штрафах, которые в народе успели назвать "письмами счастья". Штрафы не будут поступать в почтовый ящик по месту жительства нарушителя, их смогут отправлять сразу в режиме онлайн.




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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/rada-gotovitsya-utverdit-novye-shtrafy-narushenie-1613464929.html
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