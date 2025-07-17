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В Украине хотят отменить "дистанционку" в школах: детали

Власти будут искать путь, как вывести детей на обучение в безопасные школы

17 июля 2025, 10:40
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Кравцев Сергей

Самый вероятный кандидат на пост первого вице-премьер-министра Украины Михаил Федоров заявил, что резонансный приказ Министерства образования и науки №1112 относительно в том числе дистанционного обучения в школах будет отменен. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник заявил в видеообращении.

В Украине хотят отменить "дистанционку" в школах: детали

Дистанционное обучение в школах. Фото: из открытых источников

Михаил Федоров отметил, что власти будут искать путь, как вывести детей на обучение в безопасные школы.

"В пятницу будет отменен, например, приказ №1112, к которому есть много вопросов у общины депутатов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет — за Covid, полномасштабную войну – будем искать этот путь", — рассказал чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — по официальным данным, из-за войны за границу выехало около 1,5 млн украинских школьников. Часть из них, несмотря на обучение в иностранных школах, продолжают получать образование и дистанционно. Детям трудно овладеть двумя школьными программами одновременно, но родители идут на такой шаг, чтобы по возвращении домой их детям не пришлось начинать все "с нуля". В то же время возвращение домой таких учеников часто предусматривает новые испытания в их жизни — как на этапе вступления в украинскую школу, так и на этапе адаптации уже во время учебного процесса. Эта тема остается малопубличной, хотя единичные истории, благодаря журналистам, все же получили огласку. О том, готовы ли украинские школы принимать возвращающихся из-за границы детей, редакция портала "Комментарий" исследовала в материале.

Также издание "Комментарии" сообщало – школьников готовят к войне: в классах дроны, броники и турникеты.




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Источник: https://t.me/zedigital/5902
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