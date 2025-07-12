Школьников готовят к войне: в классах дроны, броники и турникеты

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Ткачова Марія
Минобразования утвердило новый список современного оборудования для преподавания предмета "Защита Украины" в школах.
Обновление предмета «Защита Украины»
Теперь учащиеся смогут практиковаться на симуляторах дронов типа FPV, работать с интерактивными стрелковыми тренажерами и планшетами, а также пользоваться современным мультимедийным оборудованием.
Среди прочего — манекены для отработки реанимации, турникеты, остановочные средства кровотечения, комплекты тактической медицины, тренажеры для помощи при травмах. Также в перечне – обновленные каски, бронежилеты, сертифицированные противогазы и средства химзащиты. Для практики связи – рации, для тренировок – элементы полосы помех.
Такие изменения позволят учащимся научиться реально полезным вещам: как оказать первую помощь, как действовать во время чрезвычайных ситуаций, как работают дроны и распознавать дезинформацию.
Напомним, в 2024 году программу "Защита Украины" кардинально обновили: вместо формальных занятий учащиеся ежемесячно проходят 6–8-часовые практические тренинги. Теперь предмет охватывает не только медицину и тактику, но и кибербезопасность, коммуникацию, основы выживания и критическое мышление.