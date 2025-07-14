По официальным данным, из-за войны за границу выехало около 1,5 млн украинских школьников. Часть из них, несмотря на обучение в иностранных школах, продолжают получать образование и дистанционно. Детям трудно овладеть двумя школьными программами одновременно, но родители идут на такой шаг, чтобы по возвращении домой их детям не пришлось начинать все "с нуля". В то же время возвращение домой таких учеников часто предусматривает новые испытания в их жизни — как на этапе вступления в украинскую школу, так и на этапе адаптации уже во время учебного процесса. Эта тема остается малопубличной, хотя единичные истории, благодаря журналистам, все же получили огласку. О том, готовы ли украинские школы принимать возвращающихся из-за границы детей, редакция портала "Комментарий" исследовала в материале.

Незаметный кризис: как украинские школы принимают вернувшихся из-за границы детей

По данным Министерства образования и науки, в 2023 году в украинские школы и из-за границы вернулись более 50 тысяч детей. Однако с другой стороны, по состоянию на конец 2024 года, в МОН фиксировали уменьшение количества детей, обучающихся в украинских школах, находясь за границей, с 395 тыс. до 340 тыс., что может означать отказ украинских школьников от нашего образования в пользу исключительно иностранного.

"Такая статистика отражает настроения украинцев за границей. С каждым новым годом войны количество украинских семей, которые планируют вернуться домой, к сожалению, уменьшается. По данным последних опросов, по состоянию на май текущего года, 26,2% украинских беженцев заявили, что "убеждены в том, что вернутся домой". Еще 26,3% — "скорее" планируют это сделать. То есть вместе – 52,5%. Для сравнения, в ноябре 2022 года тех, кто точно планировал вернуться, и тех, кто склонялся к возвращению, в общей сложности было 74%. Поэтому, принимая решение жить в новой стране и, не планируя больше возвращаться, родители определяются и с образованием своих детей. А такие цифры МОН свидетельствуют, что этот выбор все чаще не в пользу Украины. А потому, точно так же, как сегодня , из-за тихой миграции мы теряем выпускников школ, параллельно мы еще и теряем процент молодых украинцев, которые могли бы вернуться еще год или два назад, но поскольку война продолжается, больше не планируют этого делать", — комментирует Председатель Европейской ассоциации женщин Украины, Советница Уполномоченного ВРУ по правам человека Виолетта Дворникова.

Но отпугивает украинцев от возвращения домой не только война, добавляет эксперт и приводит пример, случившийся в Одессе. Тогда, благодаря журналистке Зое Казанжи, огласку приобрела история девочки, которую прежде чем принять в ее старую украинскую школу, заставили сдавать тесты по девяти предметам. Среди них были контрольные по физкультуре и технологиям (трудовое обучение). Девочке, в частности, сказали принести в школу поделки — все то, что ее класс производил круглый год на уроке.

В то время, как за границей украинских детей в разных странах их новые школы принимали буквально в объятия, не требовали ни тестов, ни экзаменов и часто предоставляли украинским детям персональных переводчиков.

В Департаменте образования Одесщины тогда все это списали на перегиб на местах, пообещав разобраться. Однако, по словам Виолетты Дворниковой, такие истории возвращающихся украинцев — не исключение.

"Просто об этом не рассказывают. Не у каждой семьи есть знакомые среди журналистов, не каждые родители публичны в социальных сетях. Однако так, украинская система образования сегодня не имеет отдельных механизмов или алгоритмов, которые бы адаптировали ее к возвращению детей, которые год, два, три прожили в миграции. У нас есть только так называемые "рекомендации" МОН, в которых, например, говорится: "ребенок имеет право сдать оценивание до начала учебного года. Форму оценивания определяет учебное заведение". Это дословная формулировка. Поэтому вы понимаете теперь, чего у нас определенные школы начинают гонять ребенка по тестам по 9 предметам?", — объясняет Виолетта Дворникова.

И хотя не зачислить ребенка в школу по заявлению родителей государственные украинские школы права не имеют, даже если экзамены сданы неуспешно, четких регуляций относительно упрощенной системы поступления для вернувшихся домой до сих пор нет. Правда, с 1 июля, МОН распространило заявление о том, что "теперь школы в Украине будут официально признавать результаты обучения, полученные за рубежом".

"Наконец-то. Единственное, что здесь можно сказать. И хотя это заявление опоздало, по меньшей мере, на три года, лучше поздно, чем никогда", — говорит эксперт.

Она добавляет, что действительно смягчить образовательные барьеры при возвращении украинцев домой помогают субботние и воскресные школы, работающие при общественных организациях за рубежом. Однако их количество ограничено, финансирования на них не хватает, а преподают там украинский язык, историю и т.д., но без математики и ряда других предметов.

Офис образовательного омбудсмена в Украине и его отчет подтверждает слова эксперта Виолетты Дворниковой. В документе, в частности, указывается на то, что в Украине до сих пор — на 4-м году войны — отсутствует системный подход к реинтеграции детей.

"Неопределенность положения украинских граждан в случае возвращения и отсутствия системного подхода к реинтеграции, создания надлежащих условий для возвращения, включающего, в частности, доступ к образованию. Украинцы за рубежом выражали обеспокоенность психологической адаптацией детей к новой (или уже забытой) среде в случае возвращения в Украину. В частности, такое возвращение в Украину приведет к повышению уровня стресса у их детей, ведь им придется адаптироваться к новым условиям снова. Особенно такие соображения касались детей, начавших школьное образование уже за границей и не имевших опыта с украинской системой образования. Участницы и участники фокус-групповых дискуссий предлагали идею внедрения программ реинтеграции для детей, чтобы им было легче адаптироваться к возвращению в украинское общество", — говорится в Отчете Офиса образовательного омбудсмена.

В случае если семья и дети сталкиваются с барьерами в системе образования по возвращении домой, Виолетта Дворникова советует с этим не мириться и не молчать.

"Стресса, тревог, страха нашим детям сегодня хватает как никогда. И наши образовательные учреждения не могут становиться дополнительным источником травмирования тех, кто выбрал Украину. Каждая публичная огласка подобного случая позволит системе быстрее исправлять ошибки. Кроме того, родители могут обращаться за помощью и консультациями как к Офису образовательного, – сказала она.

Напомним, по данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на июнь определенная часть украинских детей, выехавших за границу, длительное время не получала никакого формального образования: среди 5–11-летних детей таких было 15%, среди 12–17-летних — 9%.