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Недилько Ксения
По официальным данным, из-за войны за границу выехало около 1,5 млн украинских школьников. Часть из них, несмотря на обучение в иностранных школах, продолжают получать образование и дистанционно. Детям трудно овладеть двумя школьными программами одновременно, но родители идут на такой шаг, чтобы по возвращении домой их детям не пришлось начинать все "с нуля". В то же время возвращение домой таких учеников часто предусматривает новые испытания в их жизни — как на этапе вступления в украинскую школу, так и на этапе адаптации уже во время учебного процесса. Эта тема остается малопубличной, хотя единичные истории, благодаря журналистам, все же получили огласку. О том, готовы ли украинские школы принимать возвращающихся из-за границы детей, редакция портала "Комментарий" исследовала в материале.
Незаметный кризис: как украинские школы принимают вернувшихся из-за границы детей
По данным Министерства образования и науки, в 2023 году в украинские школы и из-за границы вернулись более 50 тысяч детей. Однако с другой стороны, по состоянию на конец 2024 года, в МОН фиксировали уменьшение количества детей, обучающихся в украинских школах, находясь за границей, с 395 тыс. до 340 тыс., что может означать отказ украинских школьников от нашего образования в пользу исключительно иностранного.
"Такая статистика отражает настроения украинцев за границей. С каждым новым годом войны количество украинских семей, которые планируют вернуться домой, к сожалению, уменьшается.
По данным последних опросов, по состоянию на май текущего года, 26,2% украинских беженцев заявили, что "убеждены в том, что вернутся домой". Еще 26,3% — "скорее" планируют это сделать. То есть вместе – 52,5%. Для сравнения, в ноябре 2022 года тех, кто точно планировал вернуться, и тех, кто склонялся к возвращению, в общей сложности было 74%.
Поэтому, принимая решение жить в новой стране и, не планируя больше возвращаться, родители определяются и с образованием своих детей. А такие цифры МОН свидетельствуют, что этот выбор все чаще не в пользу Украины. А потому, точно так же, как сегодня , из-за тихой миграции мы теряем выпускников школ, параллельно мы еще и теряем процент молодых украинцев, которые могли бы вернуться еще год или два назад, но поскольку война продолжается, больше не планируют этого делать", — комментирует Председатель Европейской ассоциации женщин Украины, Советница Уполномоченного ВРУ по правам человека Виолетта Дворникова.
Но отпугивает украинцев от возвращения домой не только война, добавляет эксперт и приводит пример, случившийся в Одессе. Тогда, благодаря журналистке Зое Казанжи, огласку приобрела история девочки, которую прежде чем принять в ее старую украинскую школу, заставили сдавать тесты по девяти предметам. Среди них были контрольные по физкультуре и технологиям (трудовое обучение). Девочке, в частности, сказали принести в школу поделки — все то, что ее класс производил круглый год на уроке.
В то время, как за границей украинских детей в разных странах их новые школы принимали буквально в объятия, не требовали ни тестов, ни экзаменов и часто предоставляли украинским детям персональных переводчиков.
В Департаменте образования Одесщины тогда все это списали на перегиб на местах, пообещав разобраться. Однако, по словам Виолетты Дворниковой, такие истории возвращающихся украинцев — не исключение.
И хотя не зачислить ребенка в школу по заявлению родителей государственные украинские школы права не имеют, даже если экзамены сданы неуспешно, четких регуляций относительно упрощенной системы поступления для вернувшихся домой до сих пор нет. Правда, с 1 июля, МОН распространило заявление о том, что "теперь школы в Украине будут официально признавать результаты обучения, полученные за рубежом".
Она добавляет, что действительно смягчить образовательные барьеры при возвращении украинцев домой помогают субботние и воскресные школы, работающие при общественных организациях за рубежом. Однако их количество ограничено, финансирования на них не хватает, а преподают там украинский язык, историю и т.д., но без математики и ряда других предметов.
Офис образовательного омбудсмена в Украине и его отчет подтверждает слова эксперта Виолетты Дворниковой. В документе, в частности, указывается на то, что в Украине до сих пор — на 4-м году войны — отсутствует системный подход к реинтеграции детей.
"Неопределенность положения украинских граждан в случае возвращения и отсутствия системного подхода к реинтеграции, создания надлежащих условий для возвращения, включающего, в частности, доступ к образованию.
Украинцы за рубежом выражали обеспокоенность психологической адаптацией детей к новой (или уже забытой) среде в случае возвращения в Украину.
В частности, такое возвращение в Украину приведет к повышению уровня стресса у их детей, ведь им придется адаптироваться к новым условиям снова. Особенно такие соображения касались детей, начавших школьное образование уже за границей и не имевших опыта с украинской системой образования.
Участницы и участники фокус-групповых дискуссий предлагали идею внедрения программ реинтеграции для детей, чтобы им было легче адаптироваться к возвращению в украинское общество", — говорится в Отчете Офиса образовательного омбудсмена.
В случае если семья и дети сталкиваются с барьерами в системе образования по возвращении домой, Виолетта Дворникова советует с этим не мириться и не молчать.
Напомним, по данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на июнь определенная часть украинских детей, выехавших за границу, длительное время не получала никакого формального образования: среди 5–11-летних детей таких было 15%, среди 12–17-летних — 9%.