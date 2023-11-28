В Украине циклонов с ураганными ветрами может стать больше: какая причина

Циклон "Фил", нанесший ущерб в украинских регионах, был одним из сильнейших на территории черноморского региона за последние несколько десятков лет. Далее такие циклоны будут образовываться все чаще. Об этом предупреждает ученый и метеоролог Игорь Кибальчич, сообщает " Метеопрог ".

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Как утверждает специалист, указанный циклон имеет несколько особенностей, из-за которых он выделился на фоне других фронтальных вихрей, это видимо "глаз бури" на спутниковых снимках, "взрывное" углубление над морской поверхностью и очень компактные размеры центральной части.

При этом, как размышляет Кибальчич, его нельзя называть "штормом века", потому что и предварительно наблюдались вихри подобной силы (например, в октябре 1969 года и ноябре 1992 года).

"Вероятно, что с учетом изменения климата повторяемость циклонов с ураганными ветрами в Азово-Черноморском регионе может возрасти", — заключает ученый.

Как утверждает метеоролог, в перечне причин содействия – преобладающая положительная аномалия температуры поверхности моря, которое летом существенно прогревается, а зимой не успело сильно остыть.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что цикл Oliver приближается к Украине . В среду, 29 ноября, на территорию страны придет южный циклон, который принесет с собой осадки и сильный ветер.

Разделение осадков на снег или дождь зависит от того, какой будет температура. Ночью прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза, в течение дня станет теплее до 2... 6 градусов, только в западных регионах будет в течение дня холодно, 0-4 градуса мороза. В южных регионах нашей страны ночью 2...6, в течение дня 7...14 градусов.

