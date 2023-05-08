В Украине будут сильные заморозки: синоптики предупредили о новом похолодании

Погода в нашей стране на этой неделе не порадует сограждан теплом, наоборот, несколько ближайших дней будут холодными. Синоптики прогнозируют, что в украинских регионах будут продолжаться заморозки до -5 на поверхностях почвы. Как сообщают в Укргидрометцентре , на вторник прогнозируются заморозки в северных и большинстве регионов Запада.

В "Укргидрометцентре" предупредили о заморозках (фото из открытых источников)

Как информируют синоптики, 9 мая в нашей стране переменная облачность. В южных и восточных регионах, в частности, в Днепропетровской области время от времени будут идти кратковременные дожди.

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На территории остальных областей без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В частности, ночью столбик термометра в среднем будет показывать +1 +6 градусов, а в северных и большинстве западных территорий на поверхности почвы ожидают заморозки 0-5.

В южных регионах столбик термометра будет показывать чуть выше +4+9 градусов, а днем на территории страны в среднем +9 +14, в Закарпатском регионе до+ 17-ти.

На высокогорьях Карпат прогнозируется небольшой мокрый снег, суточная температура в горах прогнозируется в пределах 0-5 градусов.

В столице во вторник переменная облачность, дожди не прогнозируются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью прогнозируют температуру в пределах +4 +6 градусов, а днем +11+ 13. При этом, на поверхности почвы в Киевской области ожидают заморозки 0-5.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптик рассказал о похолодании и заморозках . Синоптики обнародовали свой прогноз и предупреждают о неустойчивой погоде на несколько ближайших дней. Они снова говорят об осадках и понижении температуры. Свой прогноз, в частности, обнародовал синоптик Игорь Кибальчич на meteoprog.