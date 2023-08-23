logo

BTC/USD

25929.95

ETH/USD

1640.88

LTC/USD

64.60

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В украинцев кардинально изменилось отношение ко Дню Независимости – результаты опроса
commentss НОВОСТИ Все новости

В украинцев кардинально изменилось отношение ко Дню Независимости – результаты опроса

Украинцы изменили отношение к празднованию Дня Независимости Украины.

сегодня, 12:42
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В Украине значительно возросла значимость Дня Независимости. 63% украинцев считают этот день самым важным или любимым праздником, а абсолютное большинство – 89% поддерживают Независимость Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование КМИС.

В украинцев кардинально изменилось отношение ко Дню Независимости – результаты опроса

Украинцы изменили отношение к празднованию Дня Независимости Украины

Согласно опросам, в Украине всегда был высокий уровень поддержки независимости, однако в последние годы он только увеличился. В 2013 независимость Украины поддерживали 81% опрошенных, а через 10 лет, в 2023 году этот показатель составляет 89%.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Также упал противоположный показатель – не поддержка независимости. В 2013 году он был на уровне 16%, а сейчас 1% респондентов не поддерживают независимость.

В украинцев кардинально изменилось отношение ко Дню Независимости – результаты опроса - фото 2

Однако наиболее кардинальные изменения произошли с праздником День Независимости. 10 лет назад наиболее важным или любимым его называли 12% опрошенных, а сейчас — 63%. Таким образом, День Независимости уступает по популярности лишь религиозным праздникам Рождеству – 69%, и Пасхе – 70%. Примечательно, что наибольшие изменения произошли в восприятии Дня Независимости после полномасштабного вторжения России.

В украинцев кардинально изменилось отношение ко Дню Независимости – результаты опроса - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, празднуют ли украинцы день рождения во время войны. Социологическое исследование указало, сколько украинцев празднует день рождения во время войны и как именно его проводит.

Также "Комментарии" писали, что в Соединенных Штатах выросло количество людей, поддерживающих поставки оружия Украине – результаты опроса. Наибольшие поставки оружия поддерживают американцы демократических взглядов, однако среди республиканцев этот показатель выше 50%.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1281&page=1
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!