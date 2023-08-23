В украинцев кардинально изменилось отношение ко Дню Независимости – результаты опроса

В Украине значительно возросла значимость Дня Независимости. 63% украинцев считают этот день самым важным или любимым праздником, а абсолютное большинство – 89% поддерживают Независимость Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование КМИС.

Украинцы изменили отношение к празднованию Дня Независимости Украины

Согласно опросам, в Украине всегда был высокий уровень поддержки независимости, однако в последние годы он только увеличился. В 2013 независимость Украины поддерживали 81% опрошенных, а через 10 лет, в 2023 году этот показатель составляет 89%.

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Также упал противоположный показатель – не поддержка независимости. В 2013 году он был на уровне 16%, а сейчас 1% респондентов не поддерживают независимость.





Однако наиболее кардинальные изменения произошли с праздником День Независимости. 10 лет назад наиболее важным или любимым его называли 12% опрошенных, а сейчас — 63%. Таким образом, День Независимости уступает по популярности лишь религиозным праздникам Рождеству – 69%, и Пасхе – 70%. Примечательно, что наибольшие изменения произошли в восприятии Дня Независимости после полномасштабного вторжения России.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, празднуют ли украинцы день рождения во время войны. Социологическое исследование указало, сколько украинцев празднует день рождения во время войны и как именно его проводит.

Также "Комментарии" писали, что в Соединенных Штатах выросло количество людей, поддерживающих поставки оружия Украине – результаты опроса. Наибольшие поставки оружия поддерживают американцы демократических взглядов, однако среди республиканцев этот показатель выше 50%.