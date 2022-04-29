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В тылу врага снова пожар – в этот раз вспыхнула нефтебаза в оккупированном Донецке

Российские пропагандисты поспешили обвинить в пожаре на нефтебазе Украину

сегодня, 08:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Донецке на воздух взлетела нефтебаза. Причина пожара не установлена, но российские пропагандисты без выяснения обстоятельств уже поспешили обвинить ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "ТСН".

В тылу врага снова пожар – в этот раз вспыхнула нефтебаза в оккупированном Донецке

Пожар на нефтебазе. Фото: из открытых источников

Отмечается, что рано утром большой пожар охватил практически всю нефтебазу, расположенную Кировском районе Донецка. Местные жители начали делиться в соцсети кадрами пылающей нефтебазы. Огонь с одних резервуаров с топливом быстро перебрасывался на другие резервуары.

На фото видно, как в небо подымается густой черный дым. Марионеточные власти Кремля пока что от оценки происходящего воздержались, но вот российские пропагандисты сразу же обвинил официальный Киев, отметив, что пожар произошел после того, как украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк.

Читайте на портале "Комментарии" — на днях в приграничных с Украиной Курской, Воронежской, Белгородской областях РФ прогремела серия взрывов. Местные жители проснулись от громких хлопков, сработала сигнализация в автомобилях. Результатов хлопков стало то, что загорелись резервуары с топливом на одной из нефтебаз, а также взорвался склад с боеприпасами. 

Также издание "Комментарии" сообщало – враг меняет тактику и бережет силы, все больше использует разведку, прежде, чем идти в контрнаступление и наносить удары по позициям ВСУ. В Генштабе ВСУ отмечают, так за предыдущие сутки противник практически не вел наступление на Изюмском направлении. Хотя в предыдущие дни это направление было одним из самых "горячих". Теперь там враг задействует разведку.



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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-okkupirovannom-donecke-zagorelas-neftebaza-video-2049031.html
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