Украинскими защитниками было поражено 15 воздушных целей, – Генштаб ВСУ

За предыдущие сутки ВСУ прицельно попали в один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотников. Достаточно большое количество уничтоженных беспилотников свидетельствуют о том, что враг активно пытается проводить разведку, выясняя, где находятся позиции украинских защитников. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Украинские защитники проводят мероприятия по активной маневренной обороне, из-за чего враг не может перейти к массированному наступлению, к тому же, в отдельных местах ВСУ наносят контрудара, что также очень сильно истощает вражескую армию.

Как и в предыдущие дни самое массовое наступление России в Донецкой и Луганской областях. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.

На Слобожанском направлении враг продолжает сосредоточивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается огневое поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.

На Изюмском направлении активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью недопущения перегруппировки наших войск, враг производит обстрелы позиций по артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня вдоль всей линии столкновения.

Российские оккупанты продолжают блокировку наших подразделений в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь".

На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, российские оккупанты грабят селян. Так, например, из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

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