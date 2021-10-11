В TikTok набирает популярность опасный челлендж: уже есть пострадавшие

В популярном сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok набирает популярность опасный челлендж. Об этом сообщает издание Daily Mail.

TikTok. Фото из открытых источников

Суть челленджа под названием "сухая ложка" состоит в том, что перед тренировкой спортсмены-любители выпивают на видео ложку неразведенного порошкового энергетика.

Медики предупреждают об опасности нового тренда. Они обеспокоены тем, что подростки могут начать массово подвергать себя риску глотая сухую смесь.

В Соединённых Штатах Америки уже есть одна пострадавшая от опасного развлечения. 20-летняя американка приняла такой сухой коктейль и угодила в больницу с сердечным приступом.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Канаде осколок метеорита пробил крышу дома и рухнул на подушку рядом с женщиной. Канадка проснулась от сильного шума и увидела, что рядом с ней лежит большой камень. Отмечается, что женщина не получила никаких травм. Обломок космического камня она собирается сохранить для своих потомков.

Также "Комментарии" информировали о том, что 19-летняя звезда TikTok и его друзья погибли в страшной автокатастрофе. Блогер мчался на своем авто Chevrolet Camaro по автомагистрали. По требованию полицейских он не остановился и продолжил движение. Транспортное средство скатилось в придорожный кювет, сбило несколько зеленых насаждений, а после этого загорелось. Все, кто находился в салоне погибли от полученных травм. Отмечается, что молодой американец имел страницы в соцсетях, всего у него насчитывалось почти 3 миллиона поклонников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!