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В TikTok набирает популярность опасный челлендж: уже есть пострадавшие

Медики обеспокоены тем, что подростки могут начать массово подвергать себя риску

сегодня, 19:55
Автор:

Денис Подставной

В популярном сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok набирает популярность опасный челлендж. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В TikTok набирает популярность опасный челлендж: уже есть пострадавшие

TikTok. Фото из открытых источников

Суть челленджа под названием "сухая ложка" состоит в том, что перед тренировкой спортсмены-любители выпивают на видео ложку неразведенного порошкового энергетика.

Медики предупреждают об опасности нового тренда. Они обеспокоены тем, что подростки могут начать массово подвергать себя риску глотая сухую смесь. 

В Соединённых Штатах Америки уже есть одна пострадавшая от опасного развлечения. 20-летняя американка приняла такой сухой коктейль и угодила в больницу с сердечным приступом. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Канаде осколок метеорита пробил крышу дома и рухнул на подушку рядом с женщиной. Канадка проснулась от сильного шума и увидела, что рядом с ней лежит большой камень. Отмечается, что женщина не получила никаких травм. Обломок космического камня она собирается сохранить для своих потомков. 

Также "Комментарии" информировали о том, что 19-летняя звезда TikTok и его друзья погибли в страшной автокатастрофеБлогер мчался на своем авто Chevrolet Camaro по автомагистрали. По требованию полицейских он не остановился и продолжил движение. Транспортное средство скатилось в придорожный кювет, сбило несколько зеленых насаждений, а после этого загорелось. Все, кто находился в салоне погибли от полученных травм. Отмечается, что молодой американец имел страницы в соцсетях, всего у него насчитывалось почти 3 миллиона поклонников.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10072107/Doctors-warn-against-dry-scooping-TikTok-trend.html
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